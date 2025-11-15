Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области дорожная ситуация ухудшилась из-за снегопада и возможной гололедицы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская Госавтоинспекция сообщила об ухудшении дорожных условий в регионе. Интенсивный снегопад снижает видимость и может привести к образованию гололедицы, что увеличивает риски для участников движения.
Водителям рекомендуют выбирать пониженную скорость и держать увеличенную дистанцию. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе проезжей части, учитывая состояние покрытия и ограниченную видимость.
Экипажи ДПС работают в усиленном режиме для своевременного реагирования на изменения дорожной обстановки. В случае нештатной ситуации можно обратиться к ближайшему наряду или позвонить по телефонам 102, 112.
