В Свердловской области дорожная ситуация ухудшилась из-за снегопада и возможной гололедицы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Свердловская Госавтоинспекция сообщила об ухудшении дорожных условий в регионе. Интенсивный снегопад снижает видимость и может привести к образованию гололедицы, что увеличивает риски для участников движения.Водителям рекомендуют выбирать пониженную скорость и держать увеличенную дистанцию. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе проезжей части, учитывая состояние покрытия и ограниченную видимость.Экипажи ДПС работают в усиленном режиме для своевременного реагирования на изменения дорожной обстановки. В случае нештатной ситуации можно обратиться к ближайшему наряду или позвонить по телефонам 102, 112.