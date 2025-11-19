Возрастное ограничение 18+
Более 100 гектаров заброшенных сельхозземель нашли в Тугулымском районе
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в Тугулымском районе Свердловской области более 100 гектаров заброшенных земель сельскохозяйственного назначения.
Как сообщили в Россельхознадзоре, речь идёт о трёх участках общей площадью 111 гектаров. О том, что они заброшены, стало известно во время проверки земель представителем ведомства 27 октября 2025 года. Специалист увидел, что на всей площади растут сорные растения, и зафиксировал нарушение.
Известно, что собственником трёх участков является одно физическое лицо. В его адрес ведомство выдало предостережение.
Ранее в Красноуфимском районе владельца участка сельскохозяйственного назначения площадью почти 10 тысяч «квадратов» оштрафовали за то, что он не использовал землю для ведения хозяйства.
