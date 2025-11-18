Возрастное ограничение 18+
За неиспользование сельхозземель по назначению оштрафовали владельца участка в Красноуфимском районе
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области оштрафовали владельца участка сельскохозяйственного назначения площадью почти 10 тысяч «квадратов» за то, что он не использовал землю для ведения хозяйства.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, на собственника (уточняется, что это физическое лицо) было возбуждено административное дело по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ — «невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор».
В октябре 2025 года по решению Ленинского районного суда Нижнего Тагила собственника признали виновным и оштрафовали.
Какой штраф назначили владельцу участка, в Россельхознадзоре не уточнили. Частью 25 статьи 19.5 КоАП предусмотрен штраф для физлиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
«При проведении проверки исполнения предписания инспектором установлено, что владелец участка площадью 97358 квадратных метров не провёл агротехнические мероприятия в соответствии с целевым назначением»,
– пояснили в ведомстве.
