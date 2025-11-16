Возрастное ограничение 18+
Вход в детский сад Каменска-Уральского привлёк внимание московских следователей
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Через социальные сети удалось достучаться до московских следователей родителям детей, которые ходят в один из детских садов Каменска-Уральского. Увы, жалобы в местные органы власти не помогли навести порядок на территории заведения.
По утверждению жителей Каменска-Уральского, входная группа здания детсада разрушается, а дорожки имеют значительные неровности и трещины. При этом территорию детского сада не убирают от мусора и фрагментов бетонной кладки. Это мешает входить и заходить в заведение, не говоря уже о прогулках по территории детского сада.
Предыдущие обращения родителей в компетентные органы не принесли результатов — никаких мер для устранения нарушений принято не было. В связи с этим жители города прямо через соцсети обратились к председателю следственного комитета России. И обращение их было услышано — из российской столицы в столицу уральскую поступило требование провести процессуальную проверку изложенных уральскими родителями фактов и предоставить доклад о её результатах. Руководителем, ответственным за доклад, назначен руководитель свердловского следственного управления Богдан Францишко.
Напомним, похожая ситуация сложилась с одной из ревдинских школ.
