Глава СК затребовал доклад о затянувшемся ремонте школы в Ревде





– говорится в сообщении информационного центра СК. «Более года назад здание одного из образовательных учреждений 1941 года постройки в связи с аварийным состоянием закрыто для проведения реконструкции. Однако до настоящего времени работы не начаты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по ситуации с ремонтом школы в Ревде, который по неизвестным причинам затянулся.Из-за реконструкции школы ученикам приходится ходить в другую, которая, по данным ведомства, находится значительно дальше.По данному факту следственным управлением СК по Свердловской области проводится проверка.