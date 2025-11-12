Возрастное ограничение 18+
Глава СК затребовал доклад о затянувшемся ремонте школы в Ревде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по ситуации с ремонтом школы в Ревде, который по неизвестным причинам затянулся.
Из-за реконструкции школы ученикам приходится ходить в другую, которая, по данным ведомства, находится значительно дальше.
По данному факту следственным управлением СК по Свердловской области проводится проверка.
«Более года назад здание одного из образовательных учреждений 1941 года постройки в связи с аварийным состоянием закрыто для проведения реконструкции. Однако до настоящего времени работы не начаты»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
Из-за реконструкции школы ученикам приходится ходить в другую, которая, по данным ведомства, находится значительно дальше.
По данному факту следственным управлением СК по Свердловской области проводится проверка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Бастрыкин затребовал доклад по случаю с нападением собак на школьницу в Нижнем Тагиле
12 ноября 2025
12 ноября 2025
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела после обрушения потолка в аварийном доме под Екатеринбургом
17 ноября 2025
17 ноября 2025