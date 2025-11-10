Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за неделю зарегистрировали 25,6 тысячи новых случаев ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На прошлой неделе в Свердловской области зарегистрировали 25,6 тысячи случаев острых респираторных инфекций, из них 11,8 тысячи – в Екатеринбурге, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
Как отмечают в ведомстве, этот показатель выше уровня предыдущей недели на 34,5%, но ниже среднего многолетнего уровня на 21,4%.
Рост заболеваемости назвали ожидаемым.
«Специалисты Роспотребнадзора расценивают ситуацию как прогнозируемую – подъём заболеваемости в этот период традиционно связан с возвращением школьников в коллективы после осенних каникул, а также сезонной активностью возбудителей»,
– сказали в управлении.
