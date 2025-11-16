Энергоблок №3 Белоярской АЭС успешно прошёл проверку после планового ремонта

«В ходе пятидневного аудита специалисты провели анализ состояния отремонтированного оборудования, изучили отчётную документацию по ремонту, а также совершили обходы по машинному залу, помещениям парогенераторов и механизированным мастерским предприятия», – рассказали в БАЭС.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Белоярская атомная электростанция успешно прошла проверку после планового ремонта, который проводился на энергоблоке №3.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Белоярской АЭС, подобные проверки проводятся после самых сложных ремонтных кампаний. Ранее на третьем энергоблоке обновляли оборудование реакторного цеха, где заменили восемь 20-тонных испарительных модулей парогенератора. Модернизацию провели с опережением графика на трое суток в сентябре этого года.По итогам проверки модернизацию признали «выполненным в полном объёме с соблюдением всех требований безопасности»Сообщается, что следующий плановый ремонт третьего энергоблока запланирован на февраль 2026 года.