Энергоблок №3 Белоярской АЭС успешно прошёл проверку после планового ремонта
Фото: Белоярская АЭС
Белоярская атомная электростанция успешно прошла проверку после планового ремонта, который проводился на энергоблоке №3.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Белоярской АЭС, подобные проверки проводятся после самых сложных ремонтных кампаний. Ранее на третьем энергоблоке обновляли оборудование реакторного цеха, где заменили восемь 20-тонных испарительных модулей парогенератора. Модернизацию провели с опережением графика на трое суток в сентябре этого года.
По итогам проверки модернизацию признали «выполненным в полном объёме с соблюдением всех требований безопасности»
Сообщается, что следующий плановый ремонт третьего энергоблока запланирован на февраль 2026 года.
«В ходе пятидневного аудита специалисты провели анализ состояния отремонтированного оборудования, изучили отчётную документацию по ремонту, а также совершили обходы по машинному залу, помещениям парогенераторов и механизированным мастерским предприятия», – рассказали в БАЭС.
