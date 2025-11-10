Авито совместно с онлайн-школой Sкyеng разработали серию уроков о волонтерстве и экологии

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Технологическая платформа Авито и онлайн-школа для изучения иностранных языков Sкyеng запустили серию совместных уроков английского на социальные темы. По данным компаний, занятия посвящены экологии и снижению углеродного следа, помощи бездомным животным, а также благотворительности и волонтерству. Уроки рассчитаны на учеников с разным уровнем знания языка и включают чтение, аудирование и практические задания.В экологическом блоке ученики изучают понятие углеродного следа и получают практические эко-советы. Материалы рассказывают о повторном использовании вещей и передаче их через цифровые платформы, а также о том, как ответственное потребление экономит ресурсы планеты.Уроки по помощи животным знакомят с правилами пристройства и форматами поддержки приютов на примерах фондов «Рэй», «Верность» и «Ника», с которыми сотрудничает Авито. Материалы также освещают различные форматы помощи - от медицинской до «такси для животных».Блок о волонтерстве и благотворительности показывает различные способы помощи: временем или деньгами, локально или глобально. Каждый урок включает работу с лексикой, практические задания, чтение с вопросами на понимание, аудирование и говорение. Серия уроков доступна онлайн для учеников разных уровней подготовки.