Возрастное ограничение 18+
Девочку, выжившую в ДТП в Ревде, выписывают из больницы
Фото: Алина Щекотова / Ревда-инфо
11-летнюю девочку, выжившую в тяжёлом ДТП в Ревде, где водитель вылетел на тротуар и врезался в фасад магазина, сегодня выпишут из травматологического отделения Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга. Об этом сообщила заместитель губернатора Свердловской области, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
По словам Савиновой, ребёнок возвращается домой после длительного лечения, однако восстановление ещё далеко от завершения. Девочку ждёт амбулаторное наблюдение по месту жительства и этап реабилитации в профильных учреждениях региона. Врачи ДГКБ № 9 также планируют продолжить работу с пациенткой, чтобы «поставить ребёнка на ноги».
«Специалисты ДГКБ №9 также ждут Лизу для продолжения лечения, ведь наша главная задача на данном этапе –
поставить ребёнка на ноги. Благодаря современным методикам, передовому оборудованию и золотым рукам наших медиков после реабилитации, которая будет организована в профильных здравницах региона, маленькая свердловчанка сможет ходить.
Это действительно чудо, которое сделали возможными замечательные специалисты», – отметила Татьяна Савинова.
Напомним, трагедия случилась вечером 27 октября в Ревде. Водитель «Лады» выехал на тротуар на улице Чехова и сбил трёх девочек. Две сестры, 7 и 9 лет, погибли на месте. Третья пострадавшая, девочка 2014 года рождения, была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.
По словам Савиновой, ребёнок возвращается домой после длительного лечения, однако восстановление ещё далеко от завершения. Девочку ждёт амбулаторное наблюдение по месту жительства и этап реабилитации в профильных учреждениях региона. Врачи ДГКБ № 9 также планируют продолжить работу с пациенткой, чтобы «поставить ребёнка на ноги».
«Специалисты ДГКБ №9 также ждут Лизу для продолжения лечения, ведь наша главная задача на данном этапе –
поставить ребёнка на ноги. Благодаря современным методикам, передовому оборудованию и золотым рукам наших медиков после реабилитации, которая будет организована в профильных здравницах региона, маленькая свердловчанка сможет ходить.
Это действительно чудо, которое сделали возможными замечательные специалисты», – отметила Татьяна Савинова.
Напомним, трагедия случилась вечером 27 октября в Ревде. Водитель «Лады» выехал на тротуар на улице Чехова и сбил трёх девочек. Две сестры, 7 и 9 лет, погибли на месте. Третья пострадавшая, девочка 2014 года рождения, была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Стая собак напала на школьницу в Нижнем Тагиле
11 ноября 2025
11 ноября 2025