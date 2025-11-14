Возрастное ограничение 18+

Девочку, выжившую в ДТП в Ревде, выписывают из больницы

15.46 Понедельник, 17 ноября 2025
Фото: Алина Щекотова / Ревда-инфо
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
11-летнюю девочку, выжившую в тяжёлом ДТП в Ревде, где водитель вылетел на тротуар и врезался в фасад магазина, сегодня выпишут из травматологического отделения Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга. Об этом сообщила заместитель губернатора Свердловской области, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По словам Савиновой, ребёнок возвращается домой после длительного лечения, однако восстановление ещё далеко от завершения. Девочку ждёт амбулаторное наблюдение по месту жительства и этап реабилитации в профильных учреждениях региона. Врачи ДГКБ № 9 также планируют продолжить работу с пациенткой, чтобы «поставить ребёнка на ноги».

«Специалисты ДГКБ №9 также ждут Лизу для продолжения лечения, ведь наша главная задача на данном этапе –
поставить ребёнка на ноги. Благодаря современным методикам, передовому оборудованию и золотым рукам наших медиков после реабилитации, которая будет организована в профильных здравницах региона, маленькая свердловчанка сможет ходить.

Это действительно чудо, которое сделали возможными замечательные специалисты», – отметила Татьяна Савинова.

Напомним, трагедия случилась вечером 27 октября в Ревде. Водитель «Лады» выехал на тротуар на улице Чехова и сбил трёх девочек. Две сестры, 7 и 9 лет, погибли на месте. Третья пострадавшая, девочка 2014 года рождения, была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Угодившую под трамвай девочку госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга
14 ноября 2025
Стая собак напала на школьницу в Нижнем Тагиле
11 ноября 2025
У екатеринбурженки воспалилась и деформировалась челюсть после посещения стоматолога
14 ноября 2025
Губернатор Паслер анонсировал открытие четырех поликлиник в Свердловской области до конца года
17 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге вновь обсуждают строительство высоток на месте скандальной «Бухты Квинс»

«Атомстройкомплекс» уже объявлял о планах стройки на месте так и не реализованного проекта шансонье Новикова
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:52 Уральский Россельхознадзор не получил отчет об уничтожении поддельного масла в «Монетке»
16:16 Авито совместно с онлайн-школой Sкyеng разработали серию уроков о волонтерстве и экологии
15:46 Девочку, выжившую в ДТП в Ревде, выписывают из больницы
14:55 Первокурсники Техуниверситета УГМК получили «медные пятаки» на церемонии посвящения
14:40 В Екатеринбурге состоялась премьера фильма об учительнице из маленького свердловского посёлка
13:07 Экс-руководитель вуза в Екатеринбурге получил реальный срок из-за аренды квартиры за счёт учебного заведения
12:37 Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела после обрушения потолка в аварийном доме под Екатеринбургом
12:24 Лук, свекла, вермишель, сахар и соленая рыба подешевели в Свердловской области
12:09 Губернатор Паслер анонсировал открытие четырех поликлиник в Свердловской области до конца года
11:59 В Свердловской области прошли соревнования в честь Дня самбо
11:52 За неделю в Свердловской области появились на свет 670 малышей, включая семь пар близнецов
11:47 В столице Урала возбудили дело об организации проституции в массажных салонах в жилых домах
11:40 Уральцы смогут задать вопрос губернатору Свердловской области на прямой линии
11:30 Суд в Краснотурьинске взыскал 5 миллионов рублей с работодателя за травму работницы
11:18 В Верхней Пышме стартовал международный детский хоккейный турнир
19:07 Десять сказочных героев России соберутся в Парке Сказов на день рождения Урал Мороза
18:31 В Свердловской области выясняют обстоятельства гибели пешехода на загородной автодороге
17:28 Глава СК запросил доклад по жалобе екатеринбурженки на деформацию челюсти после стоматологии
16:32 В Екатеринбурге в парке Маяковского открылась зимняя горка высотой с пятиэтажный дом
15:31 После вандалов и мастерской арт-объект «Цветочница» вернулся в Екатеринбург
14:40 В Свердловской области ожидается переменная облачность и гололедица в начале недели
14:28 В Екатеринбурге вылет рейса на Фукуок перенесли на сутки из-за технической неисправности самолёта
13:22 В Екатеринбурге следователи проверяют сообщения о нападениях бродячих собак в Академическом районе
12:14 В Свердловской области за сутки ликвидированы 17 пожаров, пострадали три человека
11:04 В Екатеринбурге в ДТП с тремя машинами обнаружили двух пьяных водителей
18:47 Видео нападения отца на дочь возле подъезда в Екатеринбурге привлекло внимание Следкома
Все новости Свердловской области
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
Все новости России и мира
16:52 Уральский Россельхознадзор не получил отчет об уничтожении поддельного масла в «Монетке»
16:16 Авито совместно с онлайн-школой Sкyеng разработали серию уроков о волонтерстве и экологии
15:46 Девочку, выжившую в ДТП в Ревде, выписывают из больницы
14:55 Первокурсники Техуниверситета УГМК получили «медные пятаки» на церемонии посвящения
14:40 В Екатеринбурге состоялась премьера фильма об учительнице из маленького свердловского посёлка
13:07 Экс-руководитель вуза в Екатеринбурге получил реальный срок из-за аренды квартиры за счёт учебного заведения
12:37 Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела после обрушения потолка в аварийном доме под Екатеринбургом
12:24 Лук, свекла, вермишель, сахар и соленая рыба подешевели в Свердловской области
12:09 Губернатор Паслер анонсировал открытие четырех поликлиник в Свердловской области до конца года
11:59 В Свердловской области прошли соревнования в честь Дня самбо
11:52 За неделю в Свердловской области появились на свет 670 малышей, включая семь пар близнецов
11:47 В столице Урала возбудили дело об организации проституции в массажных салонах в жилых домах
11:40 Уральцы смогут задать вопрос губернатору Свердловской области на прямой линии
11:30 Суд в Краснотурьинске взыскал 5 миллионов рублей с работодателя за травму работницы
11:18 В Верхней Пышме стартовал международный детский хоккейный турнир
19:07 Десять сказочных героев России соберутся в Парке Сказов на день рождения Урал Мороза
18:31 В Свердловской области выясняют обстоятельства гибели пешехода на загородной автодороге
17:28 Глава СК запросил доклад по жалобе екатеринбурженки на деформацию челюсти после стоматологии
16:32 В Екатеринбурге в парке Маяковского открылась зимняя горка высотой с пятиэтажный дом
15:31 После вандалов и мастерской арт-объект «Цветочница» вернулся в Екатеринбург
14:40 В Свердловской области ожидается переменная облачность и гололедица в начале недели
14:28 В Екатеринбурге вылет рейса на Фукуок перенесли на сутки из-за технической неисправности самолёта
13:22 В Екатеринбурге следователи проверяют сообщения о нападениях бродячих собак в Академическом районе
12:14 В Свердловской области за сутки ликвидированы 17 пожаров, пострадали три человека
11:04 В Екатеринбурге в ДТП с тремя машинами обнаружили двух пьяных водителей
18:47 Видео нападения отца на дочь возле подъезда в Екатеринбурге привлекло внимание Следкома
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK