Возрастное ограничение 18+

Неадекватный водитель насмерть сбил двух девочек в Ревде, врезавшись в фасад магазина

Ещё одна девочка в реанимации, как и сам виновник, уже привлекавшийся за пьяную езду

23.48 Понедельник, 27 октября 2025
Фото: Алина Щекотова / Ревда-инфо
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Вечером 27 октября в Ревде неадекватный водитель сбил насмерть двух девочек, третья оказалась в реанимации. 37-летний ревдинец ехал на автомобиле ВАЗ-2112 на большой скорости по улице Павла Зыкова со стороны Еланского парка, на перекрёстке с улицей Чехова автомобиль занесло и он вылетел на тротуар, где в тот момент находились три девочки.

Момент потери управления водителем и вылета на тротуар попал на камеры наблюдения.

Две родные сестры, 2016 и 2018 годов рождения погибли на месте. Третья девочка, 2014 года рождения, находится в тяжёлом состоянии в больнице. Водитель Михаил С. тоже попал в больницу, он в сознании, в соцсетях опубликовали видео (18+) с ним из приёмного покоя Ревдинской горбольницы, предварительно, он был пьян. Автомобиль остановился только после столкновения с фасадом магазина «Монетка».

Ещё в начале этого месяца автомобиль, ставший участником смертельного ДТП, продавался в Первоуральске за 187 тысяч рублей, обратило внимание издание «Ревда-Инфо». Также автоматическим комплексом было зафиксировано нарушение ПДД этим автомобилем — на улице Металлургов в Екатеринбурге он развил скорость 124 км/ч.

Неадекватный водитель насмерть сбил двух девочек в Ревде, врезавшись в фасад магазина

В Екатеринбурге на улице Металлургов водитель злосчастной Лады развивал скорость 124 км/ч


В соцсетях появилось видео неадекватной езды попавшего в ДТП автомобиля незадолго до трагедии.

«Маленькие дети тут ходят, несётся туда-обратно, козлина»,

говорит за кадром женщина.


На другом видео, снятом с камеры домофона, видно, как Михаил С. выходит из машины за несколько дней до ДТП. Комментирующие видео пользователи обратили внимание, что у водителя либо контузия, либо протез на левой ноге. Также ревдинцы утверждают, что он катался пьяный по городу в течение пяти дней.

СК по следам происшествия [url=ttps://t.me/sledcom_sverdlovsk/5031]возбудил[/url] уголовное дело по части 6 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы.

Выяснение обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура.

Издание «Ревдинский рабочий» выложило комментарий местного общественника Тимура Словиковского, который раскритиковал деятельность групп в соцсетях, рассказывающих о местонахождении патрулей ДПС (вероятно, имеется в виду группа «Местоположение ДПС | Ревда», в которой 12 тысяч подписчиков, что составляет пятую часть населения Ревды).

На месте ДТП образовался стихийный мемориал, на который ревдинцы несут цветы и мягкие игрушки.

За рулём был водитель-алкоголик?


Как выяснили Вечерние ведомости, изучив картотеки судов Свердловской области, устроивший ДТП мужчина (либо его полный тёзка) ранее привлекался к административной ответственности за правонарушения, сопряжённые с употреблением алкоголя за рулём. В 2018 году он был лишён прав, будучи наказанным судьёй Ревдинского городского суда Андреем Дунаевым по части 1 статьи 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).


Находившемуся за рулём Михаилу С. в июне исполнилось 37 лет. Фото: соцсети


Ещё одно административное дело против Михаила С., как выяснили
, было возбуждено по части 1 статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Дело поступило в Екатеринбургский гарнизонный военный суд к судье Владимиру Городокину ещё год назад — в октябре 2024 года, однако решение по нему до сих пор не вынесено. Рассмотрение, согласно карточке дела, откладывалось 20 раз. Очередное заседание по этому делу должно состояться на следующей неделе, 5 ноября.

Ещё несколько раз виновник ДТП (либо его полный тёзка) выступал ответчиком по гражданским делам в Ревдинском городском суде и мировых судах Ревды по искам от поставщиков ресурсов (АО «ЭнергосбыТ Плюс») из-за неоплаты коммунальных услуг.

Уголовной судимости при этом у Михаила С. нет, отмечал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
На трассе в Серовском районе насмерть сбили велосипедиста
22 октября 2025
О двух смертельных ДТП с участием пешеходов в Свердловской области рассказали в ГИБДД
24 октября 2025
В Екатеринбурге погиб курьер на электровелосипеде под колёсами бетоновоза
26 октября 2025
В Екатеринбурге на Объездной автомобиль вылетел с дороги и упал в котлован
22 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

43 формально произведённых екатеринбургским предприятием трамвая поставили в Уфу

На самом деле эти вагоны были полностью изготовлены в Польше
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:26 Два белых мальчика из сумки ищут кров в Екатеринбурге
20:43 Более шести сотен малышей родились в Свердловской области на прошлой неделе
20:32 В недолжном уходе и истязании детей заподозрили многодетную мать из Ревды
19:19 На одного Почётного гражданина в Свердловской области стало больше
18:55 В Екатеринбурге может появиться ещё один микрорайон
18:38 Резкий рост возгораний наблюдался в Свердловской области в выходные
17:38 В квартире Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
17:23 Уральский техникум «Рифей» оштрафовали за повторное несоблюдение требований пожарной безопасности
17:17 Снявшему кожу с жены жителю Берёзовского предъявили обвинение в убийстве
16:42 За курение на борту и нарушение миграционного закона задержали иностранку в Кольцово
15:20 СК выясняет причины гибели ребёнка при пожаре в екатеринбургской квартире
15:00 Экс-директора МУПа в Сысертском районе признали виновным во взяточничестве
14:18 В Нижнем Тагиле врачи спасли упавшего с крыши мужчину
13:25 Экс-гендиректору «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину продлили арест
12:31 Партию лимонов с заражёнными плодами разрешили к реализации в Екатеринбурге
11:57 «Антитеррор Урал» предупреждает о фейке про нехватку бензина для скорой помощи
11:26 В Свердловской области переназначили четырёх министров
11:06 В Арти на толпу бросился мужчина с заведённой бензопилой
10:11 Верхнепышминец из-за обиды поджёг баню знакомого и попал под суд
09:41 В Екатеринбурге на три месяца закрыли «Поль Бейкери» на Айвазовского
09:17 Под логистический центр для «сухого порта» в Сысертском районе выделили участок
19:30 В Алапаевске фигурант дела о краже устроил серию новых преступлений
18:47 В Белоярском районе пьяный водитель перевернул ВАЗ, пострадали люди
17:26 Куда сходить в Свердловской области с 28 октября по 2 ноября
16:54 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после избиения мужчины подростками
15:27 В Свердловской области волонтёры высадили более 187 тысяч деревьев в рамках экологической акции
Все новости Свердловской области
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
Все новости России и мира
21:26 Два белых мальчика из сумки ищут кров в Екатеринбурге
20:43 Более шести сотен малышей родились в Свердловской области на прошлой неделе
20:32 В недолжном уходе и истязании детей заподозрили многодетную мать из Ревды
19:19 На одного Почётного гражданина в Свердловской области стало больше
18:55 В Екатеринбурге может появиться ещё один микрорайон
18:38 Резкий рост возгораний наблюдался в Свердловской области в выходные
17:38 В квартире Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
17:23 Уральский техникум «Рифей» оштрафовали за повторное несоблюдение требований пожарной безопасности
17:17 Снявшему кожу с жены жителю Берёзовского предъявили обвинение в убийстве
16:42 За курение на борту и нарушение миграционного закона задержали иностранку в Кольцово
15:20 СК выясняет причины гибели ребёнка при пожаре в екатеринбургской квартире
15:00 Экс-директора МУПа в Сысертском районе признали виновным во взяточничестве
14:18 В Нижнем Тагиле врачи спасли упавшего с крыши мужчину
13:25 Экс-гендиректору «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину продлили арест
12:31 Партию лимонов с заражёнными плодами разрешили к реализации в Екатеринбурге
11:57 «Антитеррор Урал» предупреждает о фейке про нехватку бензина для скорой помощи
11:26 В Свердловской области переназначили четырёх министров
11:06 В Арти на толпу бросился мужчина с заведённой бензопилой
10:11 Верхнепышминец из-за обиды поджёг баню знакомого и попал под суд
09:41 В Екатеринбурге на три месяца закрыли «Поль Бейкери» на Айвазовского
09:17 Под логистический центр для «сухого порта» в Сысертском районе выделили участок
19:30 В Алапаевске фигурант дела о краже устроил серию новых преступлений
18:47 В Белоярском районе пьяный водитель перевернул ВАЗ, пострадали люди
17:26 Куда сходить в Свердловской области с 28 октября по 2 ноября
16:54 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после избиения мужчины подростками
15:27 В Свердловской области волонтёры высадили более 187 тысяч деревьев в рамках экологической акции
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK