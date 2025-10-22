Возрастное ограничение 18+
Неадекватный водитель насмерть сбил двух девочек в Ревде, врезавшись в фасад магазина
Ещё одна девочка в реанимации, как и сам виновник, уже привлекавшийся за пьяную езду
Фото: Алина Щекотова / Ревда-инфо
Вечером 27 октября в Ревде неадекватный водитель сбил насмерть двух девочек, третья оказалась в реанимации. 37-летний ревдинец ехал на автомобиле ВАЗ-2112 на большой скорости по улице Павла Зыкова со стороны Еланского парка, на перекрёстке с улицей Чехова автомобиль занесло и он вылетел на тротуар, где в тот момент находились три девочки.
Момент потери управления водителем и вылета на тротуар попал на камеры наблюдения.
Две родные сестры, 2016 и 2018 годов рождения погибли на месте. Третья девочка, 2014 года рождения, находится в тяжёлом состоянии в больнице. Водитель Михаил С. тоже попал в больницу, он в сознании, в соцсетях опубликовали видео (18+) с ним из приёмного покоя Ревдинской горбольницы, предварительно, он был пьян. Автомобиль остановился только после столкновения с фасадом магазина «Монетка».
Ещё в начале этого месяца автомобиль, ставший участником смертельного ДТП, продавался в Первоуральске за 187 тысяч рублей, обратило внимание издание «Ревда-Инфо». Также автоматическим комплексом было зафиксировано нарушение ПДД этим автомобилем — на улице Металлургов в Екатеринбурге он развил скорость 124 км/ч.
В соцсетях появилось видео неадекватной езды попавшего в ДТП автомобиля незадолго до трагедии.
На другом видео, снятом с камеры домофона, видно, как Михаил С. выходит из машины за несколько дней до ДТП. Комментирующие видео пользователи обратили внимание, что у водителя либо контузия, либо протез на левой ноге. Также ревдинцы утверждают, что он катался пьяный по городу в течение пяти дней.
СК по следам происшествия [url=ttps://t.me/sledcom_sverdlovsk/5031]возбудил[/url] уголовное дело по части 6 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы.
Выяснение обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура.
Издание «Ревдинский рабочий» выложило комментарий местного общественника Тимура Словиковского, который раскритиковал деятельность групп в соцсетях, рассказывающих о местонахождении патрулей ДПС (вероятно, имеется в виду группа «Местоположение ДПС | Ревда», в которой 12 тысяч подписчиков, что составляет пятую часть населения Ревды).
На месте ДТП образовался стихийный мемориал, на который ревдинцы несут цветы и мягкие игрушки.
Как выяснили Вечерние ведомости, изучив картотеки судов Свердловской области, устроивший ДТП мужчина (либо его полный тёзка) ранее привлекался к административной ответственности за правонарушения, сопряжённые с употреблением алкоголя за рулём. В 2018 году он был лишён прав, будучи наказанным судьёй Ревдинского городского суда Андреем Дунаевым по части 1 статьи 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Ещё одно административное дело против Михаила С., как выяснили , было возбуждено по части 1 статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Дело поступило в Екатеринбургский гарнизонный военный суд к судье Владимиру Городокину ещё год назад — в октябре 2024 года, однако решение по нему до сих пор не вынесено. Рассмотрение, согласно карточке дела, откладывалось 20 раз. Очередное заседание по этому делу должно состояться на следующей неделе, 5 ноября.
Ещё несколько раз виновник ДТП (либо его полный тёзка) выступал ответчиком по гражданским делам в Ревдинском городском суде и мировых судах Ревды по искам от поставщиков ресурсов (АО «ЭнергосбыТ Плюс») из-за неоплаты коммунальных услуг.
Уголовной судимости при этом у Михаила С. нет, отмечал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
За рулём был водитель-алкоголик?
Как выяснили Вечерние ведомости, изучив картотеки судов Свердловской области, устроивший ДТП мужчина (либо его полный тёзка) ранее привлекался к административной ответственности за правонарушения, сопряжённые с употреблением алкоголя за рулём. В 2018 году он был лишён прав, будучи наказанным судьёй Ревдинского городского суда Андреем Дунаевым по части 1 статьи 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Находившемуся за рулём Михаилу С. в июне исполнилось 37 лет. Фото: соцсети
Ещё одно административное дело против Михаила С., как выяснили , было возбуждено по части 1 статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Дело поступило в Екатеринбургский гарнизонный военный суд к судье Владимиру Городокину ещё год назад — в октябре 2024 года, однако решение по нему до сих пор не вынесено. Рассмотрение, согласно карточке дела, откладывалось 20 раз. Очередное заседание по этому делу должно состояться на следующей неделе, 5 ноября.
Ещё несколько раз виновник ДТП (либо его полный тёзка) выступал ответчиком по гражданским делам в Ревдинском городском суде и мировых судах Ревды по искам от поставщиков ресурсов (АО «ЭнергосбыТ Плюс») из-за неоплаты коммунальных услуг.
Уголовной судимости при этом у Михаила С. нет, отмечал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
