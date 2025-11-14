Возрастное ограничение 18+
Глава СК запросил доклад по жалобе екатеринбурженки на деформацию челюсти после стоматологии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет начал проверку информации о возможном оказании некачественных медицинских услуг в одной из стоматологических клиник Екатеринбурга. Пресс-служба СК сообщает, что глава ведомства запросил подробный доклад о ходе процессуальной проверки, которую проводят следственные органы СК России по Свердловской области.
Поводом стала жалоба местной жительницы, которая рассказала, что после проведённой операции у неё деформировалась челюсть и начались выраженные боли мышц и костей лица. Проверка ведётся по статье 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Ранее мы писали, что женщина обратилась в стоматологию из-за боли под старыми коронками, установленными примерно 15 лет назад. По её словам, после предложенной врачом замены конструкций на импланты состояние ухудшилось. Она утверждает, что врач сточил 23 здоровых зуба и, как сообщает ресурс, необходимые обследования не были проведены. Пациентка заплатила почти два миллиона рублей, однако на претензии в клинике ей не ответили.
