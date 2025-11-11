Возрастное ограничение 18+
У екатеринбурженки воспалилась и деформировалась челюсть после посещения стоматолога
Фото: Baza / t.me/bazabazon
Жительница Екатеринбурга заявила, что её изуродовали в стоматологии. По словам женщины, после лечения у ортопеда-гнатолога у неё воспалилась и деформировалась челюсть, и теперь она не может нормально есть и говорить.
О своей беде екатеринбурженка рассказала телеграм-изданию Baza. Ресурс пишет, что изначально женщина обратилась к специалисту с жалобами на боль под старыми коронками, которые ей установили 15 лет назад. Врач предложил удалить старые конструкции и поставить импланты – она согласилась, но после операции ей стало хуже.
По данным ресурса, женщине сточили 23 здоровых зуба, чтобы поставить новые коронки. При этом якобы необходимые обследования не проводились. За всё услуги жительница уральской столицы отдала почти два миллиона рублей, пишет канал.
Сообщается, что на претензии в клинике не ответили, поэтому женщина обратилась в СК, прокуратуру и подала иск в суд – первое заседание назначено на 8 декабря
