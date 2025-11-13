Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге открыли памятник святителю Луке Крымскому возле больницы
Фото: телеграм-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения
В Екатеринбурге возле Областной больницы, на территории храма Космы и Дамиана, установили памятник святителю Луке Крымскому. Торжественное открытие состоялось вчера, об этом сообщил телеграм-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Святитель Лука Крымский (в миру Валентин Феликсович Войно‑Ясенецкий, 1877–1961) был хирургом, профессором медицины и архиереем православной церкви. Он был репрессирован и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет, продолжая при этом служение и медицинскую практику. Лука Крымский специализировался на гнойной хирургии и был автором ряда научных трудов, за которые был удостоен Сталинской премии.
Напомним, что в Екатеринбурге мог появиться памятник Сталину. С предложением установить памятник выступили Свердловская региональная общественная организация «Грузинское общество "Сакартвело"», региональная общественная организация Свердловской области «Интернациональный Союз Диаспор», а также незарегистрированное объединение «Центр Сталина». На заседании комиссии по топонимике при администрации города вопрос был снят с рассмотрения.
13 ноября 2025
