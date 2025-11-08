Возрастное ограничение 18+
Предложение поставить памятник Сталину в Екатеринбурге рассмотрят в городской администрации
Инициативу выдвинуло грузинское общество «Сакартвело»
Иллюстрация: документация, представленная топонимической комиссии
Грузинское общество «Сакартвело» внесло в мэрию Екатеринбурга предложение поставить памятник Сталину. Инициативу также поддержала другая общественная организация, «Интернациональный союз диаспор», а также незарегистрированное объединение «Центр Сталина». Завтра, 14 ноября вопрос рассмотрят на городской комиссии по топонимике, рассказал член этой комиссии, депутат гордумы Екатеринбурга от «Единой России» Дмитрий Сергин.
Нукри Чавлеишвили, к слову, возглавляет и «Интернациональный союз диаспор», второго инициатора установки.
В качестве потенциальных мест размещения инициаторы предложили четыре площадки, три из которых находятся на Уралмаше: на площади 1-й пятилетки у мемориала воинам-уралмашевцам, погибшим в Великой Отечественной войне, в самом начале бульвара по улице Культуры, в середине того же бульвара вместо фонтана, который поручал отремонтировать Евгений Куйвашев, но этого так и не произошло), а также на газоне возле Окружного дома офицеров (единственная предложенная площадка в центре города).
Ранее писали, что бывший мэр Арамили и несостоявшийся мэр Кургана Владимир Герасименко создал в Екатеринбурге «центр Сталина» при грузинском обществе «Сакартвело».
«Сегодня огромный спрос в обществе — на порядок и справедливость. Люди просят, чтобы чиновники не воровали, а работали на благо страны. И для многих Сталин является символом этой самой жесткой порядка и ответственности власти.
Мы должны знать и уважать свою историю. Сталин — это символ Победы для миллионов людей не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Это лидер мирового масштаба.
Вы же знаете, что наш Екатеринбург (тогда Свердловск), наш «Уралмаш» во многом выросли и стали промышленными гигантами именно при Сталине и Орджоникидзе. В городе были улицы его имени, его память была неотъемлемой частью нашей истории.
Хочу обратиться и к тем, кто против этой идеи: давайте относиться к истории как к уроку. Если вы считаете его правление ошибочным — значит, мы не должны повторять эти ошибки. А если видим в его эпоху величие и мощь страны — значит, мы можем этим гордиться.
Я считаю, что установка памятника — это дань уважения человеку, который в сложнейшее время делал всё для укрепления и защиты нашей Родины.
Призываю всех завтра поддержать этот проект! Важно, что этот бюст планируется установить на средства самих поклонников Сталина, без привлечения бюджетных средств.
Давайте вместе сохраним нашу историю!»,
Мы должны знать и уважать свою историю. Сталин — это символ Победы для миллионов людей не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Это лидер мирового масштаба.
Вы же знаете, что наш Екатеринбург (тогда Свердловск), наш «Уралмаш» во многом выросли и стали промышленными гигантами именно при Сталине и Орджоникидзе. В городе были улицы его имени, его память была неотъемлемой частью нашей истории.
Хочу обратиться и к тем, кто против этой идеи: давайте относиться к истории как к уроку. Если вы считаете его правление ошибочным — значит, мы не должны повторять эти ошибки. А если видим в его эпоху величие и мощь страны — значит, мы можем этим гордиться.
Я считаю, что установка памятника — это дань уважения человеку, который в сложнейшее время делал всё для укрепления и защиты нашей Родины.
Призываю всех завтра поддержать этот проект! Важно, что этот бюст планируется установить на средства самих поклонников Сталина, без привлечения бюджетных средств.
Давайте вместе сохраним нашу историю!»,
– прокомментировал идею по установке памятника в Екатеринбурге председатель общества «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили.
Нукри Чавлеишвили, к слову, возглавляет и «Интернациональный союз диаспор», второго инициатора установки.
В качестве потенциальных мест размещения инициаторы предложили четыре площадки, три из которых находятся на Уралмаше: на площади 1-й пятилетки у мемориала воинам-уралмашевцам, погибшим в Великой Отечественной войне, в самом начале бульвара по улице Культуры, в середине того же бульвара вместо фонтана, который поручал отремонтировать Евгений Куйвашев, но этого так и не произошло), а также на газоне возле Окружного дома офицеров (единственная предложенная площадка в центре города).
Четыре года назад фонтан поручил отремонтировать губернатор Евгений Куйвашев, но этого так и не произошло. Фото: ДИП Свердловской области
Последний вариант — поставить бюст у Окружного дома офицеров (на фасаде которого в 2021 году разместили барельеф Сталина)
Ранее писали, что бывший мэр Арамили и несостоявшийся мэр Кургана Владимир Герасименко создал в Екатеринбурге «центр Сталина» при грузинском обществе «Сакартвело».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Мэрия Екатеринбурга просит область найти здание для обмена с федералами на усадьбу Расторгуевых-Харитоновых
08 ноября 2025
08 ноября 2025