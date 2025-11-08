Предложение поставить памятник Сталину в Екатеринбурге рассмотрят в городской администрации

– прокомментировал идею по установке памятника в Екатеринбурге председатель общества «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили.

«Сегодня огромный спрос в обществе — на порядок и справедливость. Люди просят, чтобы чиновники не воровали, а работали на благо страны. И для многих Сталин является символом этой самой жесткой порядка и ответственности власти.Мы должны знать и уважать свою историю. Сталин — это символ Победы для миллионов людей не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Это лидер мирового масштаба.Вы же знаете, что наш Екатеринбург (тогда Свердловск), наш «Уралмаш» во многом выросли и стали промышленными гигантами именно при Сталине и Орджоникидзе. В городе были улицы его имени, его память была неотъемлемой частью нашей истории.Хочу обратиться и к тем, кто против этой идеи: давайте относиться к истории как к уроку. Если вы считаете его правление ошибочным — значит, мы не должны повторять эти ошибки. А если видим в его эпоху величие и мощь страны — значит, мы можем этим гордиться.Я считаю, что установка памятника — это дань уважения человеку, который в сложнейшее время делал всё для укрепления и защиты нашей Родины.Призываю всех завтра поддержать этот проект! Важно, что этот бюст планируется установить на средства самих поклонников Сталина, без привлечения бюджетных средств.Давайте вместе сохраним нашу историю!»,