Паслер обещал в три раза ускорить программу расселения аварийных домов в Свердловской области





написал Паслер в своих соцсетях. «Берём на себя повышенные обязательства. Вместо 28 запланированных в следующем году намерены расселить 90 домов»,





– заверил губернатор. «Уже с конца этого года приступим к расселению домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. На реализацию новой региональной программы в 2025–2026 годах выделены 790,6 миллиона рублей, из них 282,7 миллиона – средства Фонда развития территорий, 500 миллионов – областной бюджет, 7,9 миллиона – местные бюджеты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в 2026 году региональные власти планируют расселить в три раза больше аварийных домов, чем изначально предполагалось.Также он сообщил, что в 2025 году регион завершает программу расселения, которая началась в 2019 году для домов, признанных аварийными до 2017 года. Последним в уходящем году обещают сдать 32-квартирный дом в сысертском посёлке Бобровский.По его данным, за шесть лет в Свердловской области построили более 140 новых домов и расселили более 31,5 тысячи человек из 508 тысяч квадратных метров аварийного фонда.Первый этап новой программы планируется реализовать в 12 муниципалитетах. Это расселение 28 непригодных аварийных домов, в которых сейчас проживают 434 человека.