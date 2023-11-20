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В бассейне Полевского захлебнулся 12-летний мальчик
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Полевском в местном бассейне во время занятий по плаванию захлебнулся 12-летний мальчик. Инструктор заметила ребенка слишком поздно и не успела его спасти.
Инцидент произошел на прошлой неделе, 14 ноября. По данным телеграм-канала Baza, в какой-то момент школьники заметили, что их товарищ слишком долго остается под водой. Кто-то из ребят нырнул к нему, чтобы проверить, и увидел, что правая рука мальчика застряла в сливном отверстии для фильтрации. Достать руку оттуда не получалось из-за сильной тяги.
Вытащить ребенка из воды смогли только после выключения фильтра. К этому моменту школьник уже не подавал признаков жизни.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Председатель СК поставил расследование дела в центральном аппарате ведомства на контроль.
Инцидент произошел на прошлой неделе, 14 ноября. По данным телеграм-канала Baza, в какой-то момент школьники заметили, что их товарищ слишком долго остается под водой. Кто-то из ребят нырнул к нему, чтобы проверить, и увидел, что правая рука мальчика застряла в сливном отверстии для фильтрации. Достать руку оттуда не получалось из-за сильной тяги.
Вытащить ребенка из воды смогли только после выключения фильтра. К этому моменту школьник уже не подавал признаков жизни.
«Медицинским персоналом учреждения и сотрудниками скорой медицинской помощи мальчику была оказана первичная медицинская помощь, но ребенка реанимировать не удалось»,
– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Председатель СК поставил расследование дела в центральном аппарате ведомства на контроль.
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