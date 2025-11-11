Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге увековечили память поэта Кормильцева

21.03 Среда, 12 ноября 2025
Фото: Вечерние Ведомости
Состоялось долгожданное многими событие — в Екатеринбурге появился сквер, названный в честь легендарного уральского поэта Ильи Кормильцева. О подписании соответствующего постановления сообщил официальный портал города.

Имя Ильи Кормильцева присвоено скверу, который занимает участок от улицы Декабристов до дома №83 по улицы Белинского. Выбор места глубоко символичен и обусловлен близостью к Институту естественных наук и математики УрФУ. Именно в этом вузе когда-то учился талантливый поэт и яркий книгоиздатель.

В том же мэрском указе говорится о присвоении имён и двум аллеям, также расположенным на улице Белинского. Одна из них аллей от улицы Декабристов до парка имени Павлика Морозова. Она получила имя известного деятеля горнозаводской промышленности Аникиты Ярцова. Его жизнь была тесно связана с колледжем имени Ползунова, а к этой территории примыкает общежитие студентов данного учебного заведения.

Вторая аллея, проходящая вдоль сада имени Павлика Морозова до улицы Куйбышева, названа в честь Студентов-фронтовиков. Деревья в этой аллее посажены студентками в память об одногруппниках, которые в военные годы сделали перерыв в получении образования и ушли на фронт в надежде продолжить учиться после возвращения.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
На 100-м году ушла из жизни создательница Литературного квартала Лидия Худякова

Благодаря ней в Екатеринбурге появились Дом актёра, Дом кино, театральный институт и даже трамвайная ветка
