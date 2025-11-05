Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге рассмотрены апелляции по делу бывшего учителя

Фото: прокуратура Свердловской области

20.36 Понедельник, 10 ноября 2025
Академический районный суд Екатеринбурга рассмотрел апелляции по резонансному уголовному делу бывшего учителя физики. Он обвинялся в применении физической силы ученику.

Изначальным поводом для разбирательства, напомним, послужил инцидент, произошедший 13 марта 2025 года в школе №123. Преподаватель физики применил физическую силу к ученику восьмого класса на уроке. Действия педагога заключались в том, что он повёл подростка к директору, попутно причинив ему телесные повреждения. В результате у потерпевшего образовались ссадины, которые, хотя и не нанесли вреда здоровью, но вызвали сильную боль. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе первоначального судебного разбирательства экс-учитель полностью признал свою вину. Мировой судья судебного участка №1 Академического судебного района вынес обвинительный приговор. Подсудимый был признан виновным по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением». Ему было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год и шесть месяцев. Также суд постановил удерживать 10% из его заработной платы в доход государства. Дополнительной мерой наказания стало лишение права заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск прокурора, поданный в интересах несовершеннолетнего потерпевшего. С осужденного взыскали 120 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, которые он уже выплатил.

После оглашения приговора недовольными остались обе стороны. Апелляции подали и авдокат, и прокурор. апелляции. Защита бывшего учителя настаивала на отмене приговора и возврате уголовного дела прокурору. Прокурор, в свою очередь, не оспаривал квалификацию действий и основное наказание, но просил внести изменения в мотивировочную часть приговора. Кроме того, представитель обвинения не согласился с размером компенсации морального вреда, полагая, что суд необоснованно снизил запрашиваемую сумму. Прокурор ходатайствовал о возвращении дела на новое рассмотрение для пересмотра гражданского иска.

Апелляционная инстанция, тщательно изучив материалы дела, приняла решение оставить приговор мирового судьи без существенных изменений. Таким образом, первоначальное наказание для бывшего учителя физики сохранило свою силу.

