Учителя физики из Екатеринбурга признали виновным в применении физической силы к ученику
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге учителю физики из школы №123, который 13 марта 2025 года во время урока бросил в ученика ручку, а потом заломил ему руку за спину и повёл к директору, вынесли приговор.
В суде прокурор представил доказательства того, что учитель применил недопустимый метод воспитания в отношении ученика.
В итоге Академический районный суд согласился со стороной обвинения и признал педагога виновным в совершении преступления по статье 156 УК РФ – «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».
В качестве наказания учителю назначили 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства и лишения права заниматься педагогической деятельностью на 2 года. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании в пользу ученика моральной компенсацию в размере 120 тысяч рублей.
«Вследствие преступных действий педагога несовершеннолетний испытывал психические и физические страдания, выразившиеся в чувстве обиды и физической боли от причиненного ему насилия, опасении повторного насилия»,
– сказали в прокуратуре Свердловской области.
