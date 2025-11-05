Возрастное ограничение 18+
За некачественный корм для собак Уральской таможни с поставщика спросили через суд
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Уральской транспортной прокуратурой через суд успешно взыскан ущерб с организации-поставщика, нарушившей условия государственного контракта. Причиной искового заявления был некачественный корм для хвостатых сотрудников таможни.
В ходе надзорных мероприятий прокуратурой было установлено, что компания, ставшая ответчицей в суде, поставила в Уральское таможенное управление корм для служебных собак ненадлежащего качества. Это был сухой корм, не имевший необходимой маркировки на упаковке. Также в нём отсутствовали сведения о наименовании и прямом назначении. В результате заказчик был вынужден принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с недобросовестным поставщиком. Однако служебные собаки требовали регулярного кормления, что создало острую необходимость в срочном приобретении качественного питания. Для оперативного решения проблемы заказчиком была проведена замещающая закупка на поставку необходимого корма, а это обошлось значительно дороже.
Именно разница в цене составила сумму убытков, понесенных государством. Транспортный прокурор, защищая интересы казны, обратился с исковым заявлением в арбитражный суд. Решением Арбитражного суда Свердловской области требования прокуратуры были полностью удовлетворены. С недобросовестной организации взысканы убытки в доход федерального бюджета, превышающие 50 тысяч рублей. Исполнение вынесенного судебного решения взято на строгий контроль органами прокуратуры.
Как сообщают в Уральской транспортной прокуратуре, сейчас на балансе регионального таможенного управления находится более 20 служебных собак. Среди них немецкие и бельгийские овчарки, а также лабрадоры и спаниели. Они несут службу на территориях четырёх областей Урала: Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской.
