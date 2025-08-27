Собак уральской таможни попотчевали некачественным кормом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уральское таможенное управление неудачно выбрало поставщика кормов для своих четырехлапых «сотрудников». В итоге служебные собаки, помогающие выявлять незаконные грузы, получили некачественную еду.В декабре 2023 года Уральское таможенное управление заключило государственный контракт на поставку продукции для немецких и бельгийских овчарок, лабрадоров и спаниелей. Однако поставщик передал товар ненадлежащего качества. Вовремя обнаружив, что поставленный сухой корм не пойдёт на пользу животным, таможня отказалась принять корм и расторгла договор в одностороннем порядке.Чтобы обеспечить питание животных, в июне 2024 года был заключён новый контракт с другим исполнителем. За это время стоимость корма выросла, и расходы бюджета увеличились более чем на 53 тысячи рублей.В итоге, в сентябре 2025 года Уральская транспортная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Свердловской области. В иске содержится требование о взыскании издержек с поставщиков некачественного корма в доход государства.