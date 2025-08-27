Возрастное ограничение 18+

Собак уральской таможни попотчевали некачественным кормом

19.54 Пятница, 5 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Уральское таможенное управление неудачно выбрало поставщика кормов для своих четырехлапых «сотрудников». В итоге служебные собаки, помогающие выявлять незаконные грузы, получили некачественную еду.

В декабре 2023 года Уральское таможенное управление заключило государственный контракт на поставку продукции для немецких и бельгийских овчарок, лабрадоров и спаниелей. Однако поставщик передал товар ненадлежащего качества. Вовремя обнаружив, что поставленный сухой корм не пойдёт на пользу животным, таможня отказалась принять корм и расторгла договор в одностороннем порядке.

Чтобы обеспечить питание животных, в июне 2024 года был заключён новый контракт с другим исполнителем. За это время стоимость корма выросла, и расходы бюджета увеличились более чем на 53 тысячи рублей.

В итоге, в сентябре 2025 года Уральская транспортная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Свердловской области. В иске содержится требование о взыскании издержек с поставщиков некачественного корма в доход государства.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Верхнепышминский «Чижик» заплатит за травму покупательницы
27 августа 2025
РЖД выплатит компенсацию пострадавшему на Нижнетагильской дистанции электрику
29 августа 2025
Жительница Нижней Туры сама расплатилась за уничтожение своих контрафактных запасов
03 сентября 2025
Вещи солдат фашистской Германии обнаружили таможенники в посылке уральцу
02 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге вновь попытаются получить в собственность местные власти

Вопрос уже поднимался не раз, но договориться с федеральным Минкультом пока не удаётся
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:08 В Алапаевском районе погиб мотоциклист
20:55 Новая детская поликлиника открылась в Железнодорожном районе Екатеринбурга
20:15 Сразу семь автомобилей столкнулись на ЕКАД в районе Берёзовского
19:54 Собак уральской таможни попотчевали некачественным кормом
19:23 Последнюю в этом году серию уличных прогулок запускает Музей истории Екатеринбурга
19:01 К концу рабочей неделе заметно снизилось количество пожаров в Свердловской области
17:33 Дожди обещают в Свердловской области в выходные
17:25 В Екатеринбурге 18-летнего парня подозревают в ограблении 60-летнего мужчины
16:46 Экс-директору первоуральского «Водоканала» вынесли приговор
16:13 Одному из обвиняемых в нападении на БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге продлили меру пресечения
15:31 Подростки из Верх-Нейвинского рассказали свою версию конфликта с лыжным тренером
15:03 Глава СК взял на контроль расследование гибели троих детей при пожаре в Свердловской области
14:34 Жительницу Асбеста признали виновной в финансировании нежелательной организаций
13:04 В привезённых в Свердловскую область розах из Нидерландов нашли вредителя
12:25 В Екатеринбурге на Вокзальном собираются построить трамвайную ветку
11:51 В Екатеринбурге полицейские обнаружили в хостеле на Мартовской антисанитарию
11:20 В Свердловской области почти в 40% случаев шум на стройках превышает норму
10:58 Два нетрезвых водителя не поделили дорогу в Богдановиче
09:43 Четыре человека погибли в ДТП с электросамокатами с начала года в Свердловской области
08:56 Три ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Белоярском районе
22:16 Депутату Госдумы в Екатеринбурге показали экзоскелет, робомедика и где раки зимуют
20:41 Фестиваль золота охватит сразу два города Свердловской области
19:34 Суд продлил домашний арест руководителю «Гортранса» Сергею Нугаеву
19:13 В Екатеринбурге у кого-то потерялся рыжий пёсик с раной в боку
19:02 «Хор Мажор» в Екатеринбурге исполнит всемирно любимые рок-хиты
18:25 Бани, домишки и высотки горели вчера на территории Свердловской области
Все новости Свердловской области
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
Все новости России и мира
21:08 В Алапаевском районе погиб мотоциклист
20:55 Новая детская поликлиника открылась в Железнодорожном районе Екатеринбурга
20:15 Сразу семь автомобилей столкнулись на ЕКАД в районе Берёзовского
19:54 Собак уральской таможни попотчевали некачественным кормом
19:23 Последнюю в этом году серию уличных прогулок запускает Музей истории Екатеринбурга
19:01 К концу рабочей неделе заметно снизилось количество пожаров в Свердловской области
17:33 Дожди обещают в Свердловской области в выходные
17:25 В Екатеринбурге 18-летнего парня подозревают в ограблении 60-летнего мужчины
16:46 Экс-директору первоуральского «Водоканала» вынесли приговор
16:13 Одному из обвиняемых в нападении на БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге продлили меру пресечения
15:31 Подростки из Верх-Нейвинского рассказали свою версию конфликта с лыжным тренером
15:03 Глава СК взял на контроль расследование гибели троих детей при пожаре в Свердловской области
14:34 Жительницу Асбеста признали виновной в финансировании нежелательной организаций
13:04 В привезённых в Свердловскую область розах из Нидерландов нашли вредителя
12:25 В Екатеринбурге на Вокзальном собираются построить трамвайную ветку
11:51 В Екатеринбурге полицейские обнаружили в хостеле на Мартовской антисанитарию
11:20 В Свердловской области почти в 40% случаев шум на стройках превышает норму
10:58 Два нетрезвых водителя не поделили дорогу в Богдановиче
09:43 Четыре человека погибли в ДТП с электросамокатами с начала года в Свердловской области
08:56 Три ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Белоярском районе
22:16 Депутату Госдумы в Екатеринбурге показали экзоскелет, робомедика и где раки зимуют
20:41 Фестиваль золота охватит сразу два города Свердловской области
19:34 Суд продлил домашний арест руководителю «Гортранса» Сергею Нугаеву
19:13 В Екатеринбурге у кого-то потерялся рыжий пёсик с раной в боку
19:02 «Хор Мажор» в Екатеринбурге исполнит всемирно любимые рок-хиты
18:25 Бани, домишки и высотки горели вчера на территории Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK