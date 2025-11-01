Возрастное ограничение 18+

Редактор «Ура.ру» Аллаяров останется под стражей до 13 апреля

18.05 Понедельник, 10 ноября 2025
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Редактор «Ура.ру» Денис Аллаяров останется под стражей до 13 апреля следующего года.

Апелляционную жалобу защитника сегодня рассмотрел Свердловский областной суд. Напомним, 23 октября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил Аллаярову меру пресечения в виде содержания под стражей.

«По итогам апелляционного рассмотрения материала Свердловский областной суд оставил жалобу защитника без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения. Денис Аллаяров останется под стражей по 13 апреля 2026 года», — сообщает канал судов Свердловской области.

Редактора обвиняют по ч.3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в значительном размере должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»).

В начале ноября коллеги Дениса Аллаярова дали показания в суде. Главред и корреспондент информагентства отрицают покупку полицейских сводок.

Анна Андреева © Вечерние ведомости
МАК спустя шесть лет опубликовал отчёт о посадке самолёта «Уральских авиалиний» на кукурузном поле

Не все действия экипажа комиссия сочла правильными
