Редактор «Ура.ру» Аллаяров останется под стражей до 13 апреля
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Редактор «Ура.ру» Денис Аллаяров останется под стражей до 13 апреля следующего года.
Апелляционную жалобу защитника сегодня рассмотрел Свердловский областной суд. Напомним, 23 октября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил Аллаярову меру пресечения в виде содержания под стражей.
«По итогам апелляционного рассмотрения материала Свердловский областной суд оставил жалобу защитника без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения. Денис Аллаяров останется под стражей по 13 апреля 2026 года», — сообщает канал судов Свердловской области.
Редактора обвиняют по ч.3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в значительном размере должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»).
В начале ноября коллеги Дениса Аллаярова дали показания в суде. Главред и корреспондент информагентства отрицают покупку полицейских сводок.
