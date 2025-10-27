Возрастное ограничение 18+
Коллеги Дениса Аллаярова по «Ура.ру» дали показания в суде
Главред и корреспондент информагентства отрицают покупку полицейских сводок
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Сегодня в Верх-Исетском суде в качестве свидетелей по делу о взяточничестве против Дениса Аллаярова допросили главного редактора информагентства Диану Козлову и корреспондента Анну Салымскую.
Козлова заявила в суде, что агентство не покупает информацию у источников:
Козлова также подтвердила, что Аллаяров курировал журналистов свердловской редакции информагентства.
Салымская, публиковавшая новости на криминальные темы, тоже отрицала покупку данных.
Адвокат Аллаярова подчеркнул, что на получаемых журналистами файлах не было отметки о секретности материалов.
Обвиняемый в получении взятки — бывший начальник отдела уголовного розыска екатеринбургского ОП №10 Андрей Карпов (дядя Аллаярова) — на заседание 1 ноября не явился из-за занятости своего адвоката; его допрос в качестве свидетеля по этому делу перенесён на следующее заседание, оно назначено на 14 ноября. В отличие от Аллаярова Карпову не избирали меру пресечения в виде заключения в СИЗО, хотя вменённые ему преступления квалифицируются как более тяжкие.
Аллаяров, находящийся под стражей, вновь отрицал вину. По версии следствия, в 2024–2025 годах он передал Карпову в общей сложности 120 тысяч рублей за доступ к суточным оперативным сводкам полиции, чтобы публиковать интересные данные на страницах информагентства. В редакции «Ура.ру» после возбуждения дела и изучения его материалов заявляли о том, что регулярные переводы на банковские карточки семьи Карпова переводил журналист другого информагентства, некий Евгений К.
