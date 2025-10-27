Возрастное ограничение 18+

Коллеги Дениса Аллаярова по «Ура.ру» дали показания в суде

Главред и корреспондент информагентства отрицают покупку полицейских сводок

18.48 Суббота, 1 ноября 2025
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сегодня в Верх-Исетском суде в качестве свидетелей по делу о взяточничестве против Дениса Аллаярова допросили главного редактора информагентства Диану Козлову и корреспондента Анну Салымскую.

Козлова заявила в суде, что агентство не покупает информацию у источников:

«Категорически нет. Мы не покупали, не покупаем и никогда покупать не будем»,

сказала она под протокол.


Козлова также подтвердила, что Аллаяров курировал журналистов свердловской редакции информагентства.

Салымская, публиковавшая новости на криминальные темы, тоже отрицала покупку данных.

«Люди счастливы нам предоставить информацию»,

сказала Салымская.


Адвокат Аллаярова подчеркнул, что на получаемых журналистами файлах не было отметки о секретности материалов.

Обвиняемый в получении взятки — бывший начальник отдела уголовного розыска екатеринбургского ОП №10 Андрей Карпов (дядя Аллаярова) — на заседание 1 ноября не явился из-за занятости своего адвоката; его допрос в качестве свидетеля по этому делу перенесён на следующее заседание, оно назначено на 14 ноября. В отличие от Аллаярова Карпову не избирали меру пресечения в виде заключения в СИЗО, хотя вменённые ему преступления квалифицируются как более тяжкие.

Аллаяров, находящийся под стражей, вновь отрицал вину. По версии следствия, в 2024–2025 годах он передал Карпову в общей сложности 120 тысяч рублей за доступ к суточным оперативным сводкам полиции, чтобы публиковать интересные данные на страницах информагентства. В редакции «Ура.ру» после возбуждения дела и изучения его материалов заявляли о том, что регулярные переводы на банковские карточки семьи Карпова переводил журналист другого информагентства, некий Евгений К.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Экс-директора МУПа в Сысертском районе признали виновным во взяточничестве
27 октября 2025
К пожизненному заключению приговорили насильника и убийцу из Нижнего Тагила
30 октября 2025
Дело об убийстве двухмесячной девочки её матерью начали рассматривать в Свердловском областном суде
24 октября 2025
Осуждённому за взятку экс-начальнику ГИБДД Ивделя отказали в замене наказания
30 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Владельца крупнейшего подрядчика дорожных строек в Свердловской области лишили депутатского мандата

Он не сообщил об имеющемся ВНЖ Италии
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
23:40 Свердловский депутат считает, что женщинам надо рожать зачатых в результате изнасилований детей
21:19 Два бойца с чемпионата «Битва роботов» были усовершенствованы при поддержке Авито
19:29 Восемь пенитенциарных учреждений Свердловской области предъявили иски к беглецам из СИЗО-1
18:16 Склонявшего заключать контракты с Минобороны мужчину арестовали в Екатеринбурге
17:11 В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве матери, чьё тело нашли в лесопарке, отправили под стражу
16:48 Свердловская область вновь признана лучшим мотоспортивным регионом России
16:11 В Свердловской области ищут дом для собаки, спасатели готовы взять уход на себя
15:36 В Свердловской области начал работу новый оператор по вывозу мусора
14:32 Технологическая платформа Авито приглашает детей объяснить ИИ простым языком в конкурсе научного видео
13:57 Из-за затянувшейся стройки развязки на «Калине» в Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Комсомольской
12:42 В Екатеринбурге пройдет благотворительный своп для помощи детям
11:59 В Свердловской области выявлено превышение пестицидов в моркови
11:07 В Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка, пропавшего на Эльмаше
05:15 «Последнего свердловского вора в законе» Георгия Акоева задержали в Екатеринбурге
21:49 Сысертского котёнка просят забрать с автобазы
21:11 Двум грабителям из Каменска-Уральского вынесли приговор
20:20 Попить чай по-татарски можно будет через пару дней в доме купцов Агафуровых
19:59 Между Академическим и Солнечным микрорайонами планируют пустить электричку
19:25 Со «Свердловской пригородной компании» взыскали компенсацию за моральный вред пассажирам
18:58 Почти в половине из 15 пожаров четверга горели жилые дома свердловчан
16:55 Снег и гололёд прогнозируют синоптики в Свердловской области
16:50 Около трети жителей УрФО делают крупные покупки на сайтах с объявлениями
16:34 Росаккредитация аннулировала декларации на зерно из Талицкого района
16:08 В Свердловской области возбудили уголовное дело в связи с избиением ребёнка в детском доме
15:42 В музее Верхней Пышмы появилась выставка иномарок советской эпохи
14:32 Екатеринбургским дорожникам пообещали на 30% повысить оклады
Все новости Свердловской области
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
Все новости России и мира
23:40 Свердловский депутат считает, что женщинам надо рожать зачатых в результате изнасилований детей
21:19 Два бойца с чемпионата «Битва роботов» были усовершенствованы при поддержке Авито
19:29 Восемь пенитенциарных учреждений Свердловской области предъявили иски к беглецам из СИЗО-1
18:16 Склонявшего заключать контракты с Минобороны мужчину арестовали в Екатеринбурге
17:11 В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве матери, чьё тело нашли в лесопарке, отправили под стражу
16:48 Свердловская область вновь признана лучшим мотоспортивным регионом России
16:11 В Свердловской области ищут дом для собаки, спасатели готовы взять уход на себя
15:36 В Свердловской области начал работу новый оператор по вывозу мусора
14:32 Технологическая платформа Авито приглашает детей объяснить ИИ простым языком в конкурсе научного видео
13:57 Из-за затянувшейся стройки развязки на «Калине» в Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Комсомольской
12:42 В Екатеринбурге пройдет благотворительный своп для помощи детям
11:59 В Свердловской области выявлено превышение пестицидов в моркови
11:07 В Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка, пропавшего на Эльмаше
05:15 «Последнего свердловского вора в законе» Георгия Акоева задержали в Екатеринбурге
21:49 Сысертского котёнка просят забрать с автобазы
21:11 Двум грабителям из Каменска-Уральского вынесли приговор
20:20 Попить чай по-татарски можно будет через пару дней в доме купцов Агафуровых
19:59 Между Академическим и Солнечным микрорайонами планируют пустить электричку
19:25 Со «Свердловской пригородной компании» взыскали компенсацию за моральный вред пассажирам
18:58 Почти в половине из 15 пожаров четверга горели жилые дома свердловчан
16:55 Снег и гололёд прогнозируют синоптики в Свердловской области
16:50 Около трети жителей УрФО делают крупные покупки на сайтах с объявлениями
16:34 Росаккредитация аннулировала декларации на зерно из Талицкого района
16:08 В Свердловской области возбудили уголовное дело в связи с избиением ребёнка в детском доме
15:42 В музее Верхней Пышмы появилась выставка иномарок советской эпохи
14:32 Екатеринбургским дорожникам пообещали на 30% повысить оклады
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK