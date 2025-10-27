Коллеги Дениса Аллаярова по «Ура.ру» дали показания в суде





Сегодня в Верх-Исетском суде в качестве свидетелей по делу о взяточничестве против Дениса Аллаярова допросили главного редактора информагентства Диану Козлову и корреспондента Анну Салымскую.Козлова заявила в суде, что агентство не покупает информацию у источников:Козлова также подтвердила, что Аллаяров курировал журналистов свердловской редакции информагентства.Салымская, публиковавшая новости на криминальные темы, тоже отрицала покупку данных.Адвокат Аллаярова подчеркнул, что на получаемых журналистами файлах не было отметки о секретности материалов.Обвиняемый в получении взятки — бывший начальник отдела уголовного розыска екатеринбургского ОП №10 Андрей Карпов (дядя Аллаярова) — на заседание 1 ноября не явился из-за занятости своего адвоката; его допрос в качестве свидетеля по этому делу перенесён на следующее заседание, оно назначено на 14 ноября. В отличие от Аллаярова Карпову не избирали меру пресечения в виде заключения в СИЗО, хотя вменённые ему преступления квалифицируются как более тяжкие.Аллаяров, находящийся под стражей, вновь отрицал вину. По версии следствия, в 2024–2025 годах он передал Карпову в общей сложности 120 тысяч рублей за доступ к суточным оперативным сводкам полиции, чтобы публиковать интересные данные на страницах информагентства. В редакции «Ура.ру» после возбуждения дела и изучения его материалов заявляли о том, что регулярные переводы на банковские карточки семьи Карпова переводил журналист другого информагентства, некий Евгений К.