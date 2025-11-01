Возрастное ограничение 18+
С экс-директора Института физкультуры УрФУ взыскали 12,8 млн рублей за мошенничество
Фото: Вечерние ведомости
Суд взыскал с бывшего директора Института физкультуры УрФУ, экс-президента общественной организации «Федерация регби Свердловской области» Евгения Шурманова около 12,8 млн руб. по делу о мошенничестве.
Деньги изначально были выделены на развитие физической культуры и спорта. Напомним, также по этому делу ранее был осуждён заместитель директора по развитию ООО «Комплексные Технологии Связи».
«В период с 2020 года по 2021 годы осужденные представили заведомо ложные документы о фактически понесенных Федерацией расходах на проживание и питание участников спортивных соревнований в 2020 году. Кроме того, в период с января по март 2021 года президент региональной Федерации регби представил в Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области заявку на получение целевых взносов на развитие физической культуры и спорта», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.
В ведомстве уточнили, что государству был причинен материальный ущерб, с учетом частичного возмещения, на сумму свыше 15,2 млн рублей.
Суд удовлетворил исковое заявление прокурора. С бывшего президента Федерации регби в пользу ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» взыскано свыше 12,8 млн рублей, со второго фигуранта — свыше 2,4 млн рублей в пользу Фонда поддержки спорта высших достижений в Свердловской области.
Напомним, в октябре прошлого Евгения Шурманова признали виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Его приговорили к 9 годам колонии.
Деньги изначально были выделены на развитие физической культуры и спорта. Напомним, также по этому делу ранее был осуждён заместитель директора по развитию ООО «Комплексные Технологии Связи».
«В период с 2020 года по 2021 годы осужденные представили заведомо ложные документы о фактически понесенных Федерацией расходах на проживание и питание участников спортивных соревнований в 2020 году. Кроме того, в период с января по март 2021 года президент региональной Федерации регби представил в Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области заявку на получение целевых взносов на развитие физической культуры и спорта», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.
В ведомстве уточнили, что государству был причинен материальный ущерб, с учетом частичного возмещения, на сумму свыше 15,2 млн рублей.
Суд удовлетворил исковое заявление прокурора. С бывшего президента Федерации регби в пользу ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» взыскано свыше 12,8 млн рублей, со второго фигуранта — свыше 2,4 млн рублей в пользу Фонда поддержки спорта высших достижений в Свердловской области.
Напомним, в октябре прошлого Евгения Шурманова признали виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Его приговорили к 9 годам колонии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию