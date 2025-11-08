Возрастное ограничение 18+
Свердловская Госавтоинспекция предупреждает водителей о гололедице и снежных накатах
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Свердловская Госавтоинспекция обратилась к автомобилистам с предупреждением о сложных дорожных условиях. По данным ведомства, снег и минусовая температура, ранее фиксировавшиеся только в северных районах, теперь установились на всей территории региона. На дорогах образовались снежные накаты и гололедица, что повышает риск аварийных ситуаций.
Инспекторы советуют водителям снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Повороты и торможения рекомендуется выполнять плавно, заранее снижая скорость перед перекрестками и пешеходными переходами.
Тем, кто до сих пор использует летнюю резину, рекомендуют временно отказаться от поездок. Особое внимание к выбору скорости и дистанции стоит проявить начинающим водителям. Госавтоинспекция призывает всех участников движения быть внимательными и дисциплинированными.
Инспекторы советуют водителям снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Повороты и торможения рекомендуется выполнять плавно, заранее снижая скорость перед перекрестками и пешеходными переходами.
Тем, кто до сих пор использует летнюю резину, рекомендуют временно отказаться от поездок. Особое внимание к выбору скорости и дистанции стоит проявить начинающим водителям. Госавтоинспекция призывает всех участников движения быть внимательными и дисциплинированными.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию