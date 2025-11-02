В Свердловской области осложнилась обстановка на дорогах из-за снегопада

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Свердловской области сообщает об ухудшении погодных условий в северных районах региона. На дорогах наблюдаются интенсивные снегопады и образование снежного наката.Сложная ситуация фиксируется в Качканаре, Нижней Туре, Лесном, Краснотурьинске, Североуральске, Ивделе и соседних территориях. По данным инспекции, на 36-м километре автодороги «Серов – Североуральск – Ивдель» в Краснотурьинском районе покрытие мокрое, местами лежит снег и продолжаются осадки.В районе Североуральска установились отрицательные температуры, сейчас −3 °C. На 83-м километре той же трассы идёт снег, на проезжей части лежит рыхлый снег и местами образуется накат.Водителей просят быть особенно внимательными, снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и не отвлекаться от дороги.