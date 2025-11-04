Возрастное ограничение 18+
Детский омбудсмен Титова связала рост детской преступности с увеличением числа подростков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Новый детский уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Татьяна Титова предположила, что рост детской преступности связан со всплеском рождаемости, который был в последний раз.
По её мнению, дети выросли и стали подростками, которым некуда себя деть.
Решить эту проблему Титова предлагает дополнительными формами образования: детскими клубами и образовательными центрами.
Ранее издание публиковало статистику, согласно которой количество трудных подростков в Екатеринбурге выросло на 32%. По данным ресурса, в 2023 году на учёте в ПДН состояло 232 подростка, в 2024-м – 258, а сейчас – 307.
Напомним, Татьяну Титову назначили детским омбудсменом 28 октября. До неё эту должность занимал Игорь Мороков. Ранее Титова предлагала усложнить жизнь зацеперам с помощью кофра на «колбасе».
«Как раз сейчас к этому [подростковому] возрасту подошли дети того периода, когда был всплеск рождаемости <…>»,
– цитирует её 66.ru.
