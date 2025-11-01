Возрастное ограничение 18+
Детский омбудсмен Титова предложила усложнить жизнь зацеперам
Фото: Законодательное собрание Свердловской области
Детский уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Татьяна Титова предложила бороться с зацеперами с помощью кофра на «колбасе».
Свою идею она озвучила в эфире радио «Комсомольская правда». Она отметила, что проблема с зацеперами возникает только у старых трамваев, поскольку у них есть дышло для сцепки вагонов, на которое забираются подростки, и предложила закрыть это крепление, чтобы кататься на нём стало сложнее.
Напомним, Татьяну Титову назначили детским омбудсменом 28 октября. До неё эту должность занимал Игорь Мороков.
«Давайте просто возьмём и уберем такую возможность – кататься на этой "колбасе". Закроем её в какой-нибудь кофр, и кататься будет неудобно»,
– сказала Титова.
