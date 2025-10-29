Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге травмированная кошка осталась без глаза, но и без пули в голове

20.02 Четверг, 6 ноября 2025
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Екатеринбургский благотворительный фонд «Клякса» сообщает о проведенной сложной операции у кошки Марии. Ранее животное было найдено в критическом состоянии с пулей в голове.

После исследования травмированного животного в ветклинике выяснилось, что пуля глубоко застряла в голове кошке и представляла основную угрозу для её жизни. Однако, сразу извлечь посторонний предмет из живого организма было невозможно из-за тяжёлого состояния кошки. И ветеринары первым делом постарались укрепить здоровье пациентки и стабилизировать её состояние.

Сегодня стало известно, что была проведена операция в несколько этапов. Хирурги успешно извлекли пулю из головы Марии (так назвали бедняжку в «Кляксе»), но и вынуждены были провести удаление повреждённого глаза. Ещё одной важной частью операции стала пластика верхнего неба, также пострадавшего от выстрела.

Во время хирургического вмешательства у Марии началась кровопотеря. Медики заранее предвидели такой сценарий и подготовили донора. Благодаря этому было оперативно проведено переливание крови.

На данный момент состояние кошки оценивается как стабильно тяжёлое. Риск ухудшения состояния Марии сохраняется, поэтому животному требуется нахождение в стационаре, постоянный и внимательный контроль, возможно, — повторное переливание крови. Кроме того, кошке необходимо особое питание, чтобы она набрала потерянный вес.

Фонд помощи травмированным животным «Клякса» продолжает сбор средств на лечение Марии. Оказать посильную финансовую помощь можно, воспользовавшись ниже приведёнными реквизитами:

Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Кошка с пулей в голове оказалась на попечении екатеринбургского зооприюта
29 октября 2025
В Среднеуральске ищут дом для щенков, в Екатеринбурге — кормилицу для котёнка
04 ноября 2025
Стали известны подробности о состоянии выжившей в ревдинском ДТП девочки
28 октября 2025
В Свердловской области ищут дом для собаки, спасатели готовы взять уход на себя
01 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Против замглавы Минприроды, насмерть сбившего защитника сквера, возбудили уголовное дело

Областной чиновник наехал ночью на шедшего по Чусовскому тракту человека
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:02 В Екатеринбурге травмированная кошка осталась без глаза, но и без пули в голове
19:35 Высокопоставленная чиновница из Ревды стала фигурантом уголовного дела о коррупции
19:20 Человек погиб в одном из 15 свердловских пожаров минувшей среды
16:38 Сбившего девочку на Верх-Исетском бульваре в Екатеринбурге водителя нашли
16:30 В Екатеринбурге задержали мужчину с опасной «дурью»
15:21 По четыре памятника архитектуры в год планирует реставрировать за счёт бюджета мэрия Екатеринбурга
15:10 Под Екатеринбургом в 19-летнего парня выстрелили из травматического пистолета
14:34 Жителя Нижнесергинского района обвинили в убийстве 13-летней давности
13:49 В Екатеринбурге не смогли выбрать подрядчика для строительства ледового городка
13:08 Движение по Пермскому тракту в районе Ревды перекрывали на час
12:51 Прикурившего от Вечного огня в Среднеуральске уроженца Узбекистана наказали обязательными работами
12:32 Жильцы екатеринбургской многоэтажки на Хрустальногорской винят застройщика в потопах в подвале
11:53 В Екатеринбурге директора турагентства обвиняют в мошенничестве на 1,3 млн рублей
11:30 При пожаре в свердловском селе Кашино погибли мама с дочкой
10:46 В екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ повредили арт-объект «Портал»
10:05 СМИ сообщают о сломавшейся электричке под Екатеринбургом
09:46 В Свердловской области пытались распространить фейк о мобилизации
09:29 Госавтоинспекция Екатеринбурга ищет очевидцев ДТП на Верх-Исетском бульваре
08:28 Россельхознадзор нашёл нарушения в работе каменского контактного зоопарка
21:19 Житель Серова с дочкой попал в ДТП на Серовском тракте у Верхней Пышмы
20:38 Подростков Екатеринбурга зовут послушать «Сердце Уральских гор»
20:10 Разбойнику из нижнетагильской «Монетки» дали срок
19:30 В Екатеринбурге всё больше квартир в новостройках остаются без покупателя
19:01 Екатеринбуржцев приглашают на выездные экскурсии в Лысьву и Чусовой
18:25 Две жизни унесли свердловские пожары минувших суток
16:59 Дождь, снег и гололёд прогнозируют в Свердловской области
Все новости Свердловской области
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
Все новости России и мира
20:02 В Екатеринбурге травмированная кошка осталась без глаза, но и без пули в голове
19:35 Высокопоставленная чиновница из Ревды стала фигурантом уголовного дела о коррупции
19:20 Человек погиб в одном из 15 свердловских пожаров минувшей среды
16:38 Сбившего девочку на Верх-Исетском бульваре в Екатеринбурге водителя нашли
16:30 В Екатеринбурге задержали мужчину с опасной «дурью»
15:21 По четыре памятника архитектуры в год планирует реставрировать за счёт бюджета мэрия Екатеринбурга
15:10 Под Екатеринбургом в 19-летнего парня выстрелили из травматического пистолета
14:34 Жителя Нижнесергинского района обвинили в убийстве 13-летней давности
13:49 В Екатеринбурге не смогли выбрать подрядчика для строительства ледового городка
13:08 Движение по Пермскому тракту в районе Ревды перекрывали на час
12:51 Прикурившего от Вечного огня в Среднеуральске уроженца Узбекистана наказали обязательными работами
12:32 Жильцы екатеринбургской многоэтажки на Хрустальногорской винят застройщика в потопах в подвале
11:53 В Екатеринбурге директора турагентства обвиняют в мошенничестве на 1,3 млн рублей
11:30 При пожаре в свердловском селе Кашино погибли мама с дочкой
10:46 В екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ повредили арт-объект «Портал»
10:05 СМИ сообщают о сломавшейся электричке под Екатеринбургом
09:46 В Свердловской области пытались распространить фейк о мобилизации
09:29 Госавтоинспекция Екатеринбурга ищет очевидцев ДТП на Верх-Исетском бульваре
08:28 Россельхознадзор нашёл нарушения в работе каменского контактного зоопарка
21:19 Житель Серова с дочкой попал в ДТП на Серовском тракте у Верхней Пышмы
20:38 Подростков Екатеринбурга зовут послушать «Сердце Уральских гор»
20:10 Разбойнику из нижнетагильской «Монетки» дали срок
19:30 В Екатеринбурге всё больше квартир в новостройках остаются без покупателя
19:01 Екатеринбуржцев приглашают на выездные экскурсии в Лысьву и Чусовой
18:25 Две жизни унесли свердловские пожары минувших суток
16:59 Дождь, снег и гололёд прогнозируют в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK