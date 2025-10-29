Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге травмированная кошка осталась без глаза, но и без пули в голове
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Екатеринбургский благотворительный фонд «Клякса» сообщает о проведенной сложной операции у кошки Марии. Ранее животное было найдено в критическом состоянии с пулей в голове.
После исследования травмированного животного в ветклинике выяснилось, что пуля глубоко застряла в голове кошке и представляла основную угрозу для её жизни. Однако, сразу извлечь посторонний предмет из живого организма было невозможно из-за тяжёлого состояния кошки. И ветеринары первым делом постарались укрепить здоровье пациентки и стабилизировать её состояние.
Сегодня стало известно, что была проведена операция в несколько этапов. Хирурги успешно извлекли пулю из головы Марии (так назвали бедняжку в «Кляксе»), но и вынуждены были провести удаление повреждённого глаза. Ещё одной важной частью операции стала пластика верхнего неба, также пострадавшего от выстрела.
Во время хирургического вмешательства у Марии началась кровопотеря. Медики заранее предвидели такой сценарий и подготовили донора. Благодаря этому было оперативно проведено переливание крови.
На данный момент состояние кошки оценивается как стабильно тяжёлое. Риск ухудшения состояния Марии сохраняется, поэтому животному требуется нахождение в стационаре, постоянный и внимательный контроль, возможно, — повторное переливание крови. Кроме того, кошке необходимо особое питание, чтобы она набрала потерянный вес.
Фонд помощи травмированным животным «Клякса» продолжает сбор средств на лечение Марии. Оказать посильную финансовую помощь можно, воспользовавшись ниже приведёнными реквизитами:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
