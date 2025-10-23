Возрастное ограничение 18+
Кошка с пулей в голове оказалась на попечении екатеринбургского зооприюта
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Благотворительный фонд «Клякса» сообщает о тяжёлом состоянии новой подопечной — кошки по кличке Мария. Её привезли в ветеринарную клинику, где в голове животного обнаружили глубоко застрявшую пулю.
Животное поступило в ветклинику в критическом состоянии, требующем немедленного вмешательства. Врачами было проведено экстренное переливание крови объемом 45 миллилитров.
Как выяснилось при более пристальном осмотре, выяснилось, что основной риск для жизни и здоровья Марии представляет пуля в её голове. При этом, по словам специалистов, извлечение пули на данный момент невозможно из-за тяжёлого состояния животного.
Выстрел какого-то негодяя привёл к серьёзному повреждению — у Марии диагностировали несостоятельности верхнего неба. Но это не единственная проблема. У кошки выявлен ряд серьёзных заболеваний: анемия, гепатобилиарные нарушения, глистная инвазия и блохи. И это выявилось ещё до полной диагностики, которая сейчас невозможно по той же причине, что и хирургическая операция по извлечению пули.
Как сообщает фонд «Клякса», который взял на себя искать оплату ветеринарных услуг и обеспечивать дальнейший уход за подстреленной кошкой, Мария с трудом, но способна самостоятельно есть. Однако у неё отмечается отсутствие стула (а вот мочеиспускание сохранено).
Благотворительный фонд «Клякса» обращается к общественности за помощью в лечении Марии. Все неравнодушные могут оказать финансовую поддержку для спасения жизни животного, воспользовавшись следующими реквизитами:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
