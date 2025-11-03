Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге не смогли выбрать подрядчика для строительства ледового городка
Проектная документация: телеграм-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial
Мэрия Екатеринбурга не смогла выбрать подрядчика для строительства ледового городка. На аукцион заявились два участника, но администрация отклонила обе заявки.
Как следует из карточки госзакупки, заявки были отклонены с формулировками: «Несоответствие информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки» и «Несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки».
Теперь, скорее всего, будет объявлен новый аукцион. Ледовый городок в Историческом сквере должны начать строить уже в этом месяце и открыть к 29 декабря.
Темой городка, напомним, стал Свердловский рок-клуб, 40-летие которого будет отмечаться в марте 2026 года.
