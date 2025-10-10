Возрастное ограничение 18+

Мэрия Екатеринбурга объявила аукцион на возведение ледового городка

10.03 Вторник, 14 октября 2025
Проектная документация: телеграм-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial
Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на возведение новогоднего ледового городка. Как и в прошлом году, он должен появиться в Историческом сквере, а не на площади 1905 года, где снова будет каток.

Согласно карточке госконтракта с сайта госзакупок, на работы готовы выделить 26,18 миллиона рублей.

Темой нового ледового городка года заявлен Свердловский рок-клуб, 40-летие со дня основания которого будет отмечаться в марте 2026 года. Строить ледовый городок должны начать 14 ноября, а откроется он 29 декабря, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Заявки на участие в аукционе принимают до 29 октября. Отметим, что на всех предыдущих конкурсах побеждала одна и та же компания – «Айс-Проект 2000» из посёлка Билимбай.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
