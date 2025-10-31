Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге продлили закрытие движения на части улицы Комсомольской
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия движения по улице Комсомольской от улицы Библиотечной до дома № 80. Как сообщает администрация города, ограничения связаны с работами по строительству транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта.
Автомобилистам организован объезд по улицам Малышева, Егоршинский подход и Комсомольская. В обратном направлении движение возможно по дублеру Сибирского тракта и улицам Малышева и Мира или Библиотечной.
Маршруты движения городских автобусов также изменены. Автобусы №054 «Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)» и №54 «Синие Камни – Краснолесье» следуют по улицам Хрустальная, Анны Бычковой, Комсомольская, Егоршинский подход, Владимира Высоцкого, Малышева и Мира с последующим возвращением по Гагарина и проспекту Ленина.
Изначально планировалось завершить работы до 30 сентября, затем перекрытие продлили до 1 ноября.
Автомобилистам организован объезд по улицам Малышева, Егоршинский подход и Комсомольская. В обратном направлении движение возможно по дублеру Сибирского тракта и улицам Малышева и Мира или Библиотечной.
Маршруты движения городских автобусов также изменены. Автобусы №054 «Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)» и №54 «Синие Камни – Краснолесье» следуют по улицам Хрустальная, Анны Бычковой, Комсомольская, Егоршинский подход, Владимира Высоцкого, Малышева и Мира с последующим возвращением по Гагарина и проспекту Ленина.
Изначально планировалось завершить работы до 30 сентября, затем перекрытие продлили до 1 ноября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге временно изменятся маршруты четырёх трамваев
29 октября 2025
29 октября 2025