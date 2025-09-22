Возрастное ограничение 18+
До ноября продлили перекрытие на улице Комсомольской в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ещё на месяц продлили сроки перекрытия улицы Комсомольской, от Библиотечной до здания №80, где ведутся работы по строительству транспортной развязки.
Как сообщается на официальном городском портале, перекрытие продлили до 1 ноября. Ранее ожидалось, что работы завершат до 30 сентября.
Из-за перекрытия автобусы № 054 «Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)» и № 54 «Синие Камни – Краснолесье» продолжают ездить в объезд. Автомобилисты также могут объехать зону перекрытия по улицам Малышева – Егоршинский подход – Комсомольская, а в обратном направлении – по Дублеру Сибирского тракта – улицам Малышева – Мира/Библиотечной.
Руководство ООО «АльмакорГруп», которое проводит работы, просит отнестись к ситуации с пониманием.
