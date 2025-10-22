Возрастное ограничение 18+
Туман и дожди прогнозируют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются дожди, на севере со снегом. Также синоптике предупреждают о тумане ночью и утром.
В четверг, 30 октября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. В ночные и утренние часы местами туман. Температура воздуха ночью +2...+7°C, при прояснении до -1°C; днём +5...+10°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала дождь, от +5°C ночью и до +9°C днём. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 31 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом. Температура ночью -1...+4°C, днём +3...+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +2...+4°C, небольшой дождь; днём +5...+7°C, преимущественно без осадков. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
