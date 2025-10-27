Возрастное ограничение 18+

Стали известны подробности о состоянии выжившей в ревдинском ДТП девочки

21.24 Вторник, 28 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Министерство здравоохранения Свердловской области обнародовало информацию о состоянии девочки, которая выжила в произошедшей в Ревде накануне автоаварии. Напомним, две её подруги погибли на месте в результате наезда легковой машины, за рулём которой сидел пьяный водитель.

Как сообщает официальный «рупор» Минздрава, интернет-ресурс «Здоровье уральцев», после аварии несовершеннолетняя пострадавшая была немедленно доставлена в Ревдинскую городскую больницу. На момент госпитализации девочка находилась в сознании.

Врачи диагностировали у девочки множественные переломы костей обеих ног. Также был выявлен ушиб головного мозга средней степени тяжести. Состояние ребёнка осложнялось проявлениями шока.

Медики Ревдинской больницы оказали всю необходимую экстренную помощь. К их работе были подключены специалисты Территориального центра медицины катастроф Свердловской области. В состав выездной бригады вошли нейрореаниматолог, детский реаниматолог и хирург. Для консультации также были привлечены столичные специалисты из Москвы посредством дистанционной связи.

После проведения необходимой хирургической операции девочка была переведена в реанимационное отделение. В условиях реанимации ей проводилась комплексная интенсивная терапия. Для поддержания жизненно важной функции дыхания была подключена искусственная вентиляция легких. В рамках лечения также потребовалось проведение процедуры переливания крови.

На текущий момент состоялась транспортировка ребенка в специализированное медучреждение Екатеринбурга — девочка переведена в Детскую городскую клиническую больницу №9. Транспортировку обеспечили специалисты Территориального центра медицины катастроф. На данный момент состояние пострадавшей оценивается врачами как стабильно тяжёлое.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Водитель «Лады» насмерть сбил двух девочек в Ревде, врезавшись в фасад магазина

Ещё одна девочка в реанимации, как и сам виновник, уже привлекавшийся за пьяную езду
