Свердловского депутата пытались обмануть мошенники через мессенджер Max
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Депутат Государственной Думы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о попытке телефонного мошенничества, с которой он столкнулся лично. Историей он поделился в своём телеграм-канале.
По словам депутата, ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками управляющей компании. Собеседники уточнили, сколько ключей от домофона ему требуется. «Сказал 18. Положили трубку. Чем нелепее ответ, тем быстрее проходимцы сливаются. Для информации», — рассказал депутат.
Двух жителей Екатеринбурга мошенники успели обмануть через национальный мессенджер Max. Об этом сообщил глава УМВД по Екатеринбургу Виктор Позняк в августе на пресс-конференции в центре ТАСС-Урал, отвечая на вопросы журналистов.
