Двух екатеринбуржцев мошенники успели обмануть через национальный мессенджер Max





– сказал глава городской полиции. «Мессенджер – это ведь способ для совершения [преступления], неважно, какой он будет – Telegram, WhatsApp, Max – схема-то ведь остаётся той же самой. То есть, в первую очередь человека вводят в заблуждение тем, что его персональные данные взломаны. В городе Екатеринбурге на сегодняшний день заявлений по Max'у, по-моему, поступило всего два... Учитывая, что он совсем свежий мессенджер, не более двух заявлений поступало»,





– добавил Позняк. «Что делается для профилактики мошенничества: для меня самый близкий блок профилактической работы – это в первую очередь общение с гражданами. А что касается раскрытия [преступлений], то в этом году екатеринбургской полицией задержаны две большие преступные группы, все сейчас находятся в СИЗО, в одной 9 участников, в том числе было задержано лицо, осуществляющее так называемые транзакции через криптообменник. Криптообменник был задержан, там была изъята валюта на сумму порядка 7 миллионов рублей, которые курьеры привозили для последующих транзакций и конвертации их в криптовалюту»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

