Свердловское МинЖКХ ищет новое место под мусорный полигон, который хотели сделать в Сысертском районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После расторжения концессионного соглашения о строительстве полигона для твёрдых отходов в Сысертском районе министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области сообщило о поиске нового места под полигон.
Напомним, после полутора лет протестов местных жителей в июне этого года Денис Паслер объявил о расторжении соглашения с ООО «Экологические системы» Алексея Боброва. В октябре активисты АНО «Щит Малой Родины» опубликовали фото соглашения о разрыве концессии.
«В настоящее время прорабатываются механизмы и условия по реализации инвестиционного проекта строительства объекта для Екатеринбурга и Екатеринбургской агломерации, а также земельные участки, которые будут соответствовать требованиям природоохранного законодательства РФ для размещения необходимых объектов»,
– говорится в сообщении ведомства.
