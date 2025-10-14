Свердловское МинЖКХ ищет новое место под мусорный полигон, который хотели сделать в Сысертском районе

«В настоящее время прорабатываются механизмы и условия по реализации инвестиционного проекта строительства объекта для Екатеринбурга и Екатеринбургской агломерации, а также земельные участки, которые будут соответствовать требованиям природоохранного законодательства РФ для размещения необходимых объектов»,