Соглашение о строительстве мусорного полигона в Сысертском районе расторгли
Фото предоставлено активистами АНО «Щит Малой Родины»
Концессионное соглашение на строительство полигона для твёрдых отходов в Сысертском районе официально расторгли.
Соглашение о разрыве концессии подписали 7 октября. Документом с Вечерними ведомостями поделились представители АНО «Щит Малой Родины».
Напомним, после полутора лет протестов местных жителей в июне этого года Денис Паслер объявил о расторжении соглашения с ООО «Экологические системы» Алексея Боброва. Активисты, выступавшие против полигона, сразу заявили, что не прекратят свою работу, пока не увидят документ о расторжении соглашения.
