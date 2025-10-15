Возрастное ограничение 18+
Шесть видов лесных вредителей нашли в трёх районах Свердловской области
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В Ачитском, Артинском и Красноуфимском районах Свердловской области, где сотрудники Россельхознадзора ставили феромонные ловушки, обнаружили шесть видов лесных вредителей.
В их числе непарный шелкопряд, сибирский шелкопряд, чёрный сосновый усач, чёрный бархатно-пятнистый усач, большой и малый чёрные еловые усачи. Их присутствие в упомянутых районах подтверждено заключениями специалистов екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Теперь заражённые вредителями области будут «очищать».
Ранее сообщалось, что вредителей находили территориях Ступинского и Верхотурского участковых лесничеств.
В их числе непарный шелкопряд, сибирский шелкопряд, чёрный сосновый усач, чёрный бархатно-пятнистый усач, большой и малый чёрные еловые усачи. Их присутствие в упомянутых районах подтверждено заключениями специалистов екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Теперь заражённые вредителями области будут «очищать».
«Дальнейшие мероприятия по локализации и ликвидации очагов заражения проводятся в соответствии с утверждёнными планами реагирования на выявление карантинных вредных организмов»,
– рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что вредителей находили территориях Ступинского и Верхотурского участковых лесничеств.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В столицу Урала привезли 240 тонн отечественных яблок
15 октября 2025
15 октября 2025
Усач помешал отправить на экспорт древесину из Талицкого района
20 октября 2025
20 октября 2025