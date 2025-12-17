Возрастное ограничение 18+
Прокуратура в Серове начала проверку из-за остывающих батарей в 338 жилых домах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Серове прокуратура организовала проверку в связи с отключением первого котла в котельной №1, находящейся в пользовании ООО «Вертикаль», в минувшую среду, 24 декабря.
По данным прокуратуры Свердловской области, в 22.40 произошёл сбой автоматики и котёл отключился. В результате батареи начали остывать в 338 жилых домах, в которых проживают свыше 16,8 тыс. жителей, а также в 102 нежилых помещениях, в том числе в 2 школах, 5 детских садах и одном из подразделений городской больницы.
В ходе проверки надзорное ведомство намерено дать правовую оценку соблюдению законодательства о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами.
«В настоящее время функционирует два котла из трёх, специализированной организацией ведутся восстановительные работы»,
– сообщает прокуратура.
