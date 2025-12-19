Возрастное ограничение 18+
Красноуральский суд вынес приговор убийце на основании вердикта присяжных
Фото: Красноуральский городской суд
В Красноуральске городской суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве. Подсудимый мужчина был признан виновным в совершении особо тяжкого преступления.
Согласно судебным материалам, преступление было совершено в ночь с 28 на 29 декабря 2024 года. Тогда Филатов познакомился с женщиной и пригласил её к себе домой. В ходе совместного распития спиртного между ними возник конфликт. В состоянии ссоры подсудимый нанёс потерпевшей несколько ударов ножом. От полученных тяжких телесных повреждений женщина скончалась на месте.
Подсудимый — Николай Филатов — свою вину в содеянном полностью отрицал на протяжении всего процесса. Этим он себе судьбу не облегчил.
Это дело стало первым в Красноуральске, рассмотренным коллегией присяжных заседателей. Именно они, а не судья единолично, определяли виновность или невиновность подсудимого. После изучения всех материалов и доказательств присяжные вынесли единогласный обвинительный вердикт. В своем решении коллегия указала, что Филатов не заслуживает снисхождения. На основании этого вердикта суд назначил наказание.
Николай Филатов приговорён к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно с него взыскана компенсация морального вреда в размере 1,2 миллиона рублей в пользу сына погибшей.
Приговор пока не вступил в законную силу. У сторон есть 15 суток на его обжалование в вышестоящей инстанции.
