В Свердловской области за 11 месяцев в ДТП погибли 14 детей

Печальные цифры озвучил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Спиридонов. Сделал он это, выступая на родительском собрании по вопросам безопасности детей в зимние каникулы, которое было организовано облправительством.По словам Алексея Спиридонова, на территории Свердловской области за одиннадцать месяцев уходящего 2025 года произошло 338 аварий с участием несовершеннолетних. В этих дорожных трагедиях погибли 14 детей, многие получили травмы. Чаще всего жертвами дорожно-транспортных происшествий становились дети-пешеходы: на их долю приходится 45% всех происшествий.Глава областной Госавтоинспекции подчеркнул жизненную необходимость использования световозвращающих элементов на одежде в тёмное время суток. Они позволяют водителям вовремя заметить человека на дороге и предпринять манёвр во избежание наезда. Также Алексей Спиридонов призвал родителей контролировать, чтобы дети не катались со стихийных горок, выходящих на проезжую часть. Отдельно глава ГИБДД затронул тему опасных транспортных средств, которые дарят детям. Питбайки, квадроциклы и мощные электросамокаты — не игрушки. Все ДТП, где дети управляли такой техникой, произошли с несовершеннолетними, не имевшими права на управление. Родителям следует помнить об административной и уголовной ответственности за подобные случаи.Не осталась без внимания и безопасность детей-пассажиров. За отчётный период зафиксировано 20 ДТП, где несовершеннолетние перевозились с нарушениями. Алексей Спиридонов напомнил твёрдое правило: детское автокресло или бустер должны использоваться всегда, независимо от расстояния поездки.