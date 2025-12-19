Эксперты предсказывают трансформацию рынка коммерческой недвижки в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Интернет-издание об уральской недвижимости «Квадратный метр» приводит мнение эксперта о ближайшем будущем рынка коммерческой недвижимости в Екатеринбурге. По мнению руководителя «Бюро недвижимости №1» Ильи Пархимчика, уже в следующем году в этой сфере будут происходить серьёзные трансформации.Илья Пархимчик выделил ключевые тренды на 2026 год. И основной из них — сохраняющийся дефицит качественных офисных помещений. Объём вакантных площадей классов А и В+ в Екатеринбурге достиг исторического минимума. Планируется ввод 58 тысяч новых квадратных метров офисов в 2026 году, но этого будет недостаточно и это приведёт — с высокой вероятностью — к дальнейшему росту арендных ставок.Параллельно на рынке присутствует большой пласт устаревших офисных объектов, спрос на которые неуклонно падает. Наблюдается тенденция их перепрофилирования в склады, производственные помещения и даже апарт-отели. Эта практика преобразования неликвидных пространств, по мнению Пархимчика, тоже получит развитие в будущем году.Новый тренд, отмеченный в Екатеринбурге, — рост популярности гибридных пространств. Увеличивается спрос на коворкинги, сервисные офисы и офисы, совмещенные с небольшими чистыми производствами. Таким образом, классический офис постепенно эволюционирует в многофункциональный хаб.В то же время сегмент торговых центров продолжает стагнировать. Крупные новые проекты не строятся, а вакантность и доля пустующих площадей в действующих ТЦ растет. Причины — устойчивая миграция покупателей в онлайн и общее снижение покупательской активности. Выходом из кризиса для торговых центров становится глубокая трансформация. Они постепенно превращаются в многофункциональные общественные пространства для онлайн-ритейлеров, шоурумов, коворкингов и зон отдыха.