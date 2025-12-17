Возрастное ограничение 18+
«Северное сияние» вновь зажигается в парке Маяковского
Фото: Парк Маяковского
Как ни мешают температурные качели созданию качественного ледового покрытия, но открытие катка в парке Маяковского всё же состоится. Оно запланировано на ближайшую субботу, 27 декабря.
Откроется каток «Северное сияние» на территории Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского в 10.00, а закроется в 23.00. Таких часов работы он будет придерживаться в праздничные дни и в дальнейшие выходные. В будние же дни закрываться каток будет на час раньше — в 22.00.
Как отмечают в администрации парка, касса «Северного сияния» теперь расположена снаружи павильона, справа от входа. Билеты можно приобрести и онлайн на официальном сайте парка.
К слову, на зимние праздники парк Маяковского приготовил насыщенную программу. Так, 2 января по сложившейся традиции там пройдёт парад Дедушек Морозов. А вечером 7 января на сцене парка состоится рождественский спектакль «Туда» от петербургского театра «Вокруг». В новогоднюю же ночь парк будет открыт для прогулок и веселья до 03:00.
