Возрастное ограничение 18+
С помощью феромонных ловушек в лесах Свердловской области нашли насекомых
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В лесах Свердловской области обнаружили насекомых-вредителей, угрожающих деревьям. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
С 1 июня по 14 октября 2025 года их специалисты следили за состоянием лесов, в том числе проверяли их на наличие карантинных организмов. Так, на участках Ступинского и Верхотурского участковых лесничеств для отслеживания фитосанитарного состояния леса использовали современные методы диагностики – феромонные ловушки. С их помощью удалось выявить вредителей двух видов.
В дальнейшем специалисты Россельхознадзора локализуют и ликвидируют очаги заражения, как положено по регламенту.
С 1 июня по 14 октября 2025 года их специалисты следили за состоянием лесов, в том числе проверяли их на наличие карантинных организмов. Так, на участках Ступинского и Верхотурского участковых лесничеств для отслеживания фитосанитарного состояния леса использовали современные методы диагностики – феромонные ловушки. С их помощью удалось выявить вредителей двух видов.
«Это сибирский шелкопряд, представляющий серьёзную угрозу хвойным насаждениям региона, и малый чёрный еловый усач – насекомое, повреждающее ослабленные деревья и способствующее распространению заболеваний древесины»,
– рассказали в ведомстве.
В дальнейшем специалисты Россельхознадзора локализуют и ликвидируют очаги заражения, как положено по регламенту.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В столицу Урала привезли 240 тонн отечественных яблок
15 октября 2025
15 октября 2025