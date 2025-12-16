Возрастное ограничение 18+

Поколотившую полицейского жительницу свердловского посёлка приговорили к условному сроку

14.20 Четверг, 25 декабря 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кушвинский городской суд приговорил 33-летнюю жительницу посёлка Баранчинский к условному сроку, признав виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в октябре этого года. Согласно материалам дела, сожитель женщины не приходил в суд на рассмотрение протокола об административных правонарушениях, в связи с чем его вызвали на вручение повестки о явке.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, на вручение повестки, которое происходило на улице, он явился в нетрезвом виде, и не один, а со своей сожительницей, тоже с неясным рассудком. Паре не понравился повод, по которому их отвлекли от употребления алкоголя, и они начали материться. Полицейские сделали паре замечание. В какой-то момент мужчина попытался уйти, но его сразу задержали. Это вызвало у его сожительницы гнев: барышня с силой ударила одного из сотрудников полиции в поясницу, отчего он упал.

Далее конфликт продолжался уже в отделении полиции. Там женщина никак не могла успокоиться и продолжала толкать и колотить полицейского, оскорбляя его.

Впоследствии на буйную барышню возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ – «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

«В суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд учёл смягчающие обстоятельства, в том числе явку с повинной, и назначил женщине 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года»,

– сообщили в пресс-службе.


Приговор пока не вступил в законную силу.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
