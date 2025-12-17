Возрастное ограничение 18+
За десять дней в Свердловскую область поступило 208 тонн овощей из Казахстана
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 15 по 25 декабря в Свердловскую область поступило 208 тонн овощей, выращенных в Казахстане. Из них больше половины – лук.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, под их контролем прибыло 18 тонн огурцов, 50 тонн томатов, 120 тонн репчатого лука, 17 тонн капусты, 3 тонны сладкого стручкового перца.
Все партии овощей проходили проверку, и лишь в одном случае специалисты ведомства выявили карантинный объект.
Остальные овощи были допущены к продаже на территории региона.
«По результатам исследований в сладком стручковом перце обнаружен вирус пятнистого увядания (бронзовости) томата. В соответствии с выбранной собственником мерой зараженная подкарантинная продукция была уничтожена»,
– сообщили в Россельхознадзоре.
