18 свердловских муниципалитетов получат субсидии на ремонт коммунальной инфраструктуры

16.35 Четверг, 25 декабря 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Правительство Свердловской области утвердило изменения в распределении субсидий, которые местным муниципалитетам обещают выделить на строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры до конца 2025 года, а также в 2026 и 2027 годах, из областного бюджета.

Документ появился на портале правовой информации. Всего в списке оказалось 18 муниципальных образований.

Так, согласно постановлению регионального правительства, только до конца года субсидии должны получить 7 муниципалитетов:
– МО Богданович (262 830,3 тыс. руб.);
– МО Горноуральский (56 562,7 тыс. руб.);
– Каменск-Уральский ГО (333 331,4 тыс. руб.);
– МО Красноуральск (64 975,7 тыс. руб.);
– Серовский МО (36 563,8 тыс. руб.);
– Туринский МО (31 163,7 тыс. руб.);
– Слободо-Туринское сельское поселение (26 096,7 тыс. руб.).

На два года запланировано получение субсидий у 6 муниципалитетов:
– Белоярский МО (135 973,3 тыс. руб. в 2025, 392 248 тыс. руб. в 2026);
– МО Заречный (83 482,9 тыс. руб. в 2025, 38 888,4 тыс. руб. в 2026);
– Каменский МО (90 499,9 тыс. руб. в 2025, 55 467,6 тыс. руб. в 2026);
– Красноуфимский МО (100 338,5 тыс. руб. в 2025, 17 270,4 тыс. руб. в 2026);
– Шалинский МО (80 000 тыс. руб. в 2025, 18 048,6 тыс. руб. в 2026);
– Байкаловское сельское поселение (83 982,4 тыс. руб. в 2026, 91, 676,1 тыс. руб. в 2027).

В течение трёх лет собираются давать субсидии 5 муниципалитетам:
– Берёзовский МО (20 000 тыс. руб. в 2025, 243 116,5 тыс. руб. в 2026, 145 223,7 тыс. руб. в 2027);
– Бисертский МО (137 024,3 тыс. руб. в 2025, 9 900,9 тыс. руб. в 2026, 46 666,2 тыс. руб. в 2027);
– МО Краснотурьинск (443 003,4 тыс. руб. в 2025, в 559 596 тыс. руб. в 2026, 167 427,7 тыс. руб. в 2027);
– Кушвинский МО (54 696 тыс. руб. в 2025, 180 000 тыс. руб. в 2026, 435 095,9 тыс. руб. в 2027);
– Полевской МО (190 138 тыс. руб. в 2025, 183 950, 9 тыс. руб. в 2026, 183 950,9 тыс. руб. в 2027).

Итого до конца в 2025 года муниципалитеты должны получить на коммунальную инфраструктуру 2 146 680, 6 тысяч рублей, на 2026 и 2027 годы запланировано выделение 1782 469,7 тысяч рублей и 1070 040,5 тысяч рублей соответственно.

Больше всего средств собираются выделить Краснотурьинску (1 170 027,1 тыс. руб.), Кушве (669 791,9 тыс. руб.) и Полевскому (558 039,8 тыс. руб.). Меньше всего – Серову (36 563,8 тыс. руб.), Туринску (31 163,7 тыс. руб.) и Туринской Слободе (26 096,7 тыс. руб.).

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
