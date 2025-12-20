Возрастное ограничение 18+
18 свердловских муниципалитетов получат субсидии на ремонт коммунальной инфраструктуры
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Правительство Свердловской области утвердило изменения в распределении субсидий, которые местным муниципалитетам обещают выделить на строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры до конца 2025 года, а также в 2026 и 2027 годах, из областного бюджета.
Документ появился на портале правовой информации. Всего в списке оказалось 18 муниципальных образований.
Так, согласно постановлению регионального правительства, только до конца года субсидии должны получить 7 муниципалитетов:
– МО Богданович (262 830,3 тыс. руб.);
– МО Горноуральский (56 562,7 тыс. руб.);
– Каменск-Уральский ГО (333 331,4 тыс. руб.);
– МО Красноуральск (64 975,7 тыс. руб.);
– Серовский МО (36 563,8 тыс. руб.);
– Туринский МО (31 163,7 тыс. руб.);
– Слободо-Туринское сельское поселение (26 096,7 тыс. руб.).
На два года запланировано получение субсидий у 6 муниципалитетов:
– Белоярский МО (135 973,3 тыс. руб. в 2025, 392 248 тыс. руб. в 2026);
– МО Заречный (83 482,9 тыс. руб. в 2025, 38 888,4 тыс. руб. в 2026);
– Каменский МО (90 499,9 тыс. руб. в 2025, 55 467,6 тыс. руб. в 2026);
– Красноуфимский МО (100 338,5 тыс. руб. в 2025, 17 270,4 тыс. руб. в 2026);
– Шалинский МО (80 000 тыс. руб. в 2025, 18 048,6 тыс. руб. в 2026);
– Байкаловское сельское поселение (83 982,4 тыс. руб. в 2026, 91, 676,1 тыс. руб. в 2027).
В течение трёх лет собираются давать субсидии 5 муниципалитетам:
– Берёзовский МО (20 000 тыс. руб. в 2025, 243 116,5 тыс. руб. в 2026, 145 223,7 тыс. руб. в 2027);
– Бисертский МО (137 024,3 тыс. руб. в 2025, 9 900,9 тыс. руб. в 2026, 46 666,2 тыс. руб. в 2027);
– МО Краснотурьинск (443 003,4 тыс. руб. в 2025, в 559 596 тыс. руб. в 2026, 167 427,7 тыс. руб. в 2027);
– Кушвинский МО (54 696 тыс. руб. в 2025, 180 000 тыс. руб. в 2026, 435 095,9 тыс. руб. в 2027);
– Полевской МО (190 138 тыс. руб. в 2025, 183 950, 9 тыс. руб. в 2026, 183 950,9 тыс. руб. в 2027).
Итого до конца в 2025 года муниципалитеты должны получить на коммунальную инфраструктуру 2 146 680, 6 тысяч рублей, на 2026 и 2027 годы запланировано выделение 1782 469,7 тысяч рублей и 1070 040,5 тысяч рублей соответственно.
Больше всего средств собираются выделить Краснотурьинску (1 170 027,1 тыс. руб.), Кушве (669 791,9 тыс. руб.) и Полевскому (558 039,8 тыс. руб.). Меньше всего – Серову (36 563,8 тыс. руб.), Туринску (31 163,7 тыс. руб.) и Туринской Слободе (26 096,7 тыс. руб.).
Документ появился на портале правовой информации. Всего в списке оказалось 18 муниципальных образований.
Так, согласно постановлению регионального правительства, только до конца года субсидии должны получить 7 муниципалитетов:
– МО Богданович (262 830,3 тыс. руб.);
– МО Горноуральский (56 562,7 тыс. руб.);
– Каменск-Уральский ГО (333 331,4 тыс. руб.);
– МО Красноуральск (64 975,7 тыс. руб.);
– Серовский МО (36 563,8 тыс. руб.);
– Туринский МО (31 163,7 тыс. руб.);
– Слободо-Туринское сельское поселение (26 096,7 тыс. руб.).
На два года запланировано получение субсидий у 6 муниципалитетов:
– Белоярский МО (135 973,3 тыс. руб. в 2025, 392 248 тыс. руб. в 2026);
– МО Заречный (83 482,9 тыс. руб. в 2025, 38 888,4 тыс. руб. в 2026);
– Каменский МО (90 499,9 тыс. руб. в 2025, 55 467,6 тыс. руб. в 2026);
– Красноуфимский МО (100 338,5 тыс. руб. в 2025, 17 270,4 тыс. руб. в 2026);
– Шалинский МО (80 000 тыс. руб. в 2025, 18 048,6 тыс. руб. в 2026);
– Байкаловское сельское поселение (83 982,4 тыс. руб. в 2026, 91, 676,1 тыс. руб. в 2027).
В течение трёх лет собираются давать субсидии 5 муниципалитетам:
– Берёзовский МО (20 000 тыс. руб. в 2025, 243 116,5 тыс. руб. в 2026, 145 223,7 тыс. руб. в 2027);
– Бисертский МО (137 024,3 тыс. руб. в 2025, 9 900,9 тыс. руб. в 2026, 46 666,2 тыс. руб. в 2027);
– МО Краснотурьинск (443 003,4 тыс. руб. в 2025, в 559 596 тыс. руб. в 2026, 167 427,7 тыс. руб. в 2027);
– Кушвинский МО (54 696 тыс. руб. в 2025, 180 000 тыс. руб. в 2026, 435 095,9 тыс. руб. в 2027);
– Полевской МО (190 138 тыс. руб. в 2025, 183 950, 9 тыс. руб. в 2026, 183 950,9 тыс. руб. в 2027).
Итого до конца в 2025 года муниципалитеты должны получить на коммунальную инфраструктуру 2 146 680, 6 тысяч рублей, на 2026 и 2027 годы запланировано выделение 1782 469,7 тысяч рублей и 1070 040,5 тысяч рублей соответственно.
Больше всего средств собираются выделить Краснотурьинску (1 170 027,1 тыс. руб.), Кушве (669 791,9 тыс. руб.) и Полевскому (558 039,8 тыс. руб.). Меньше всего – Серову (36 563,8 тыс. руб.), Туринску (31 163,7 тыс. руб.) и Туринской Слободе (26 096,7 тыс. руб.).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области планируют дополнительно направить более 460 млн рублей на дороги
20 декабря 2025
20 декабря 2025
Екатеринбург возглавил рейтинг муниципалитетов Свердловской области по инвестпривлекательности
21 декабря 2025
21 декабря 2025